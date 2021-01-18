Очільник Укрзалізниці заявив, що для впровадження в Україні швидкісних потягів потрібен інвестор. Водночас Володимир Жмак додав, що вже існує великий амбітний проєкт швидкісного руху поїздів до 300 – 350 кілометрів на годину.

Як зауважив Жмак, Україна не зможе впровадити цей проєкт самотужки. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Очільник Укрзалізниці пояснив, що швидкісні потяги мають курсувати за такими напрямками:

Київ – Львів – Київ;

Київ – Харків – Київ;

Київ – Одеса – Київ.

Наразі проєкт ще обговорюють, однак вже є ті, хто зацікавився ним.

Нам потрібні інвестиції, самі ми цей проєкт не подолаємо, тому потрібен інвестор, який зацікавлений у концесійному підході,

– розповів керівник Укрзалізниці.

Жмак вважає, що концесія – це єдиний інструмент, який дозволить залучити міжнародного фінансового гравця для реалізації проєкту швидкісного руху поїздів. Він додав, що першим кроком має стати концесія вокзалів.

Що таке концесія? Це передача природних багатств чи підприємств, що належать державі, в тимчасову експлуатацію іноземним фірмам або ж приватним особам. Простіше кажучи, декілька українських вокзалів планують передати у тимчасове володіння інвесторам. Останні будуть покращувати інфраструктуру та вливати у вокзали гроші, піднімаючи їх на вищий рівень.

В Укрзалізниці передбачають, що концесія залізничних вокзалів дозволить перетворити їх на великі торгові центри, і це вже не будуть просто зали для очікування поїздів.

Для пасажирів і для Укрзалізниці на вокзалі потрібна колія, зала очікування і два офіси для продажу квитків. Все інше буде торговим центром. Ми хочемо зробити вокзали за європейським зразком, коли до 60% відвідувачів вокзалів не є пасажирами, а приходять туди, як у торговий центр,

– резюмував Володимир Жмак.

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