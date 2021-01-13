Президент України Володимир Зеленський найбільше пишається саме тим, що в Україні активно триває "Велике будівництво доріг". Однак у цій сфері вже був скандал, адже нібито велику частину грошей на дороги забрали з коронавірусного фонду, який зараз так необхідний. У Міністерстві розвитку громад та територій України пояснили, що не так з фінансуванням, коли збудують усі дороги та які подальші плани.

Міністр Олексій Чернишов також сказав, як фінансуватимуть регіональні стратегії. Про це – читайте в інтерв'ю програми "Міністри в краватках і без" на 24 каналі.

Цікаво Можу собі дозволити, – Чернишов відповів, чи задоволений своє зарплатою

Про "Велике будівництво доріг"

Пропоную розпочати розмову з важливого питання, яке було одним з найбільш обговорюваних у 2020 році – це масштабний проєкт вашого міністерства – "Велике будівництво", яким так пишається президент. На нього пішла чимала сума – рекордні 120 мільярдів гривень. Розкажіть, будь ласка, на що пішли ці кошти, чи всі використали і чи все заплановане втілили за минулий рік?

Насправді програма "Велике будівництво" – перший інфраструктурний проєкт такого масштабу, який змінює життя українців не на папері. Дещо уточню, з чого складається "Велике будівництво" у 2020 році. Можливо, ми також торкнемося теми і 2021 року, адже програма не буде скорочена, а навпаки збільшується. І буде її реалізація продовжена й у наступні роки.

Начебто у фінансовому плані виділено трохи менше – не 120 мільярдів, а, здається, 80.

Розберімося з аспектами, з яких складається президентська програма. Насамперед я хотів би звернути увагу на соціальні об'єкти:

школи;

дитячі садочки;

стадіони.

Їх було побудовано, реконструйовано чи капітально відремонтовано по 100 об'єктів у кожній категорії. Тобто, 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів. Навіть ОДА перевиконали по певних категоріях ці параметри, але по 100 об'єктів зроблено у 2020 році, з чим я всіх вітаю.

Далі – це місцеві дороги. Тобто ті, які з'єднують районні міста, села, інші населені пункти. Їхня протяжність також різна. Подекуди це 2, 5, 7, 10 кілометрів. Це те, що покращує життя простих українців, які живуть і в провінції, і областях відповідних.



Чернишов розповів про "Велике будівництво доріг" / Фото kyiv.depo

Те, про що ви питаєте, стосується загальнонаціональних доріг, і на це пішла найбільша сума, найбільші витрати та інвестиції. Ми з вами вже відчули, як змінилися в позитивному сенсі дороги, котрі були побудовані чи реконструйовані у 2020 році. Це тисячі кілометрів. Впевнений, що ця програма буде продовжена і в 2021, і в наступних роках.

Програма "Велике будівництво" – не 120 мільярдів. Та частина, про яку я говорю – десь 5 мільярдів. Якщо ми не зараховуємо національні дороги, а так окремо їх обговоримо, то це так. Дороги також входять. І варто розрізняти місцеві та національні. Це різні речі.

Автодороги – частина програми "Велике будівництво", яку ми відчуваємо на собі кожного дня. Маємо розрізняти місцеві дороги та загальнонаціональні. Тисячі кілометрів доріг були побудовані чи реконструйовані у 2020 році. Також дуже важливим фактором і аспектом є те, що держава відійшла від поточного ремонту й зосередилась на реконструкції чи капітальному ремонту автошляхів. Це робить роботу якісною і більш надійною з огляду на терміни користування і використання.

Ще раз хочу підкреслити, що велика увага була присвячена саме місцевим дорогам. У кожній ОДА, області, регіоні було зроблено відповідну кількість кілометрів доріг, які наразі з'єднують українські міста, села. Роблять життя і користування цими дорогами для українців більш комфортними.

За програмою, якщо я не помиляюсь, у вас була така ціль – побудувати 6,5 тисяч кілометрів доріг. Чи вдалося, чи, можливо, була якась інша цифра?

Ми зараз підбиваємо останні підсумки щодо довжини побудованих доріг. Мовилося про 4,5 тисячі кілометрів. Це зроблено у 2020 році. Ще раз треба відрізняти питання місцевих та загальнонаціональних доріг. В цілому, план був виконаний на 100%.

До теми Зеленський пояснив, чому в час епідемії продовжують будувати дороги

Про плани на 2021 рік

Якщо говорити про 2021 рік, які ваші плани, як ви їх будете втілювати? Фактично, яку конкретно вам суму виділили, чи буде її достатньо? Ми знаємо, що Держбюджет на 2021 рік доволі скромний, постійно на щось не вистачає грошей.

Я погоджуюсь з вами на 100%. Звичайно, грошей завжди не вистачає, попри те, що плани в нас дуже амбітні. У 2021 році програма "Велике будівництво" має бути більшою. Не торкнулися частини, яка стосується реконструкції приймальних відділень.

У 2020 році ми розпочали програму з будівництва та реконструкції 210 приймальних відділень опорних лікарень, які будуть обладнані за світовим стандартом і будуть містити необхідне професійне технічне обладнання, аби на стадії прийняття пацієнта до лікарні йому надавали фахову первинну допомогу.

Ця частина реалізації програми "Великого будівництва" була розпочата вже в другій половині 2020 року. Буде завершена в першому кварталі 2021 року. Мовиться про 210 опорних лікарень.

А щодо інших об'єктів, як і в якій кількості ви плануєте втілити цього року?

Наприкінці січня ми плануємо презентувати наші плани на 2021 рік. Зараз дуже активно працюємо з обласними державними адміністраціями, верифікуємо поточний перелік цих об'єктів. Вони, звичайно, включатимуть об'єкти соціально-економічного розвитку. Мовиться про школи, садочки, стадіони.

Також у 2021 році будемо піклуватися про напрям, який мотивує розвиток туризму в регіони України.

Уряд наразі фокусує розвиток регіонів саме на проєктах, які будуть створювати робочі місця та додану вартість. Так звані розвиткові проєкти – це також є нашим фокусом. Держава має мотивувати регіони створювати нові робочі місця, виробництва, додану вартість, податки і розвиток інфраструктури.

Саме в цьому році ми плануємо, що інвестиції в цей сегмент становитимуть щонайменше 30% з обсягу Державного фонду регіонального розвитку. Він є основним джерелом фінансування регіональних проєктів, підтримує їхній розвиток. Саме у 2021 році ми плануємо його використовувати максимально на підтримку регіонів. Коли ми говоримо про розвиткові проєкти, мовиться не тільки про "тверді", а й "м'які".

"М'які" проєкти розвивають професійність і освіту наших громадян, майбутніх працівників, аби вони були конкурентоспроможні на тому ринку праці, який ми також плануємо створити у 2021 році.

А щодо доріг?

Дороги, звичайно, продовжуються. Інвестиції в дороги у 2021 році збільшуватимуться. Як пообіцяв президент, за наступні 4 роки будуть побудовані всі нові дороги України.

Про фінансування регіональних стратегій

Кажете, що цього року будівництво буде масштабнішим. Ви плануєте додаткові кошти брати з інвестицій, чи як? Наскільки я пам'ятаю, фонд регіонального розвитку зменшився цього року, чи ні?

Я радий, що ми не тільки обговорюємо проєкти, але й джерела фінансування.

Це важливо.

Тут потрібно нам пояснити цю ситуацію. Існують такі джерела фінансування:

Державний бюджет;

окремі субвенції;

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР);

місцеве фінансування.

Наразі багато проєктів ми реалізуємо коштом співпраці Державного бюджету, фонду регіонального розвитку і місцевого співфінансування, яке має всі підстави бути більшим у 2021 році.

Що стосується Державного фонду регіонального розвитку – у 2020 році нами була запропонована реформа фонду, яка має ціль – збільшення фонду поступово до 3% і його фактична залежність від видаткової частини Державного бюджету України.



Що передбачає Держбюджет-2021 / Інфографіка 24 каналу

Тобто до 2023 року ми матимемо Державний фонд регіонального розвитку в розмірі 3% від видаткової частини Державного бюджету. Це в 6 разів більше, ніж ми мали у 2020 році. Ми поступово будемо йти до цієї цифри – додаватимемо кожного року по 1%. У такий спосіб ми забезпечимо грошима реалізацію регіональних стратегій розвитку, які були розроблені.

Кожен регіон України має свою окрему стратегію, які пов'язані між собою і мають на меті стратегічні цілі, які ми будемо підтримувати. Це дуже важлива зміна. Вона стосується саме розробки нової стратегії регіонального розвитку на період 7 років – до 2028 року. Це перший раз в житті країни, коли план заходів цієї стратегії буде забезпечений грошима і фінансуватиметься з Державного фонду регіонального розвитку.

Чим ще відрізняється Державна стратегія регіонального розвитку від попередніх? Окрім регіонів України, ми ввели додатковий показник – функціональні зони. Не всі території можуть у такий спосіб відрізнятися, а тому потребують окремої уваги.

Які території вважають функціональними зонами:

територія гірських Карпат;

узбережжя Чорного і Азовського морів;

територія агломерації;

прикордонні території.

Усі вони мають бути окремим чином розвинені. Ми враховуємо в рамках розвитку кожного регіону також значення функціональної зони. Також вони окремо фінансуються.

Як відбираються проєкти для фінансування? Насамперед програма діє в кожному регіоні України.

Проєкти проходять ретельний відбір:

спочатку – на рівні облдержадміністрації;

потім – на рівні міністерства.

Там, у міністерстві, ми затверджуємо перелік проєктів, які будуть реалізовані у наступному році.

Додаткові критерії, які будуть відрізняти програму в цьому році – це інклюзія. Ми будемо вимагати, щоб кожен проєкт вимагав сучасним критеріям інклюзивності. Для нас це дуже важлива тема. Не буде жодного проєкту, який не відповідатиме критеріям.

Про гроші на дороги з коронавірусного фонду

Попри те, що ваша програма така позитивна і дає результати, є моменти, які критикують. Насамперед те, що частина грошей на "Велике будівництво" пішла саме з фонду боротьби з коронавірусом. Чи можете пояснити, чому і як так відбулося? На що пішли гроші?

У великому сенсі те, що гроші з коронавірусного фонду – це міф та маніпуляція. В реалізованій частині програми "100 садочків, 100 шкіл, 100 стадіонів" немає жодної гривні з фонду, який має протидіяти COVID-19. Це маніпулятивні тези. Це насправді немає ніякого значення. Завдання програми – покращувати інфраструктурні та соціальні проєкти, а також комфорт і життя українців.

Довідка. Скандал спалахнув у жовтні 2020 року. Тоді стало відомо, що в елика частка грошей з коронавірусного фонду пішла на дороги в рамках урядового проєкту "Велике будівництво". Через це президента та його команду неодноразово критикували політичні опоненти. В Укравтодорі пояснили, що насправді фонд називався "коронавірусним" помилково.

Я ще раз хочу підкреслити, що це перша в історії України програма, яка, фактично, діє в житті, а не на папері. У нас було багато таких програм, проєктів в минулому, але перший раз вона зроблена повністю. І станом на 30 грудня 2020 року ці об'єкти побудували чи капітально відремонтували.

Варто прочитати З коронавірусного фонду використали майже 80% коштів: скільки ще залишилося

Тобто, 30 мільярдів пішли на дороги, які, фактично, також входять у "Велике будівництво"?

Так, звичайно, був перерозподіл фінансування, який пов'язаний з будівництвом доріг. Я вважаю, що це цілком нормально, це розподіл урядом та державою свого бюджету так, щоб він впливав на розвиток комфорту та життя українців. Жодна програма не постраждала завдяки цьому кроку.

Ще критики полюбляють казати, що начебто кошти розкрадали, тендер вигравали конкретні фірми. Можете спростувати цю інформацію?

Це типове запитання та типові підозрі, які стосуються будівництва. Я вважаю, що тут немає що коментувати. З мого боку були проведені відповідні тендерні прозорі процедури. Немає тут питань для сумнівів. Завжди в житті, коли хтось щось робить чи будує, виникають думки про корупційну складову.

Я вважаю, що ми живемо в зовсім іншій державі, у нас працюють механізми, які забезпечують прозорість будівництва і можливість тендерних процедур. Впевнений, таке питання вже зайве. Якщо ж є підтверджені факти, то відповідні правоохоронні органи займуться цим.

Друга частина інтерв'ю з міністром розвитку громад і територій Олексієм Чернишовим з'явиться на 24 каналі вже невдовзі.