Закон про накопичувальну пенсійну систему в Україні мали б прийняти у 2021 році. А саму систему запустити вже з 1 січня 2023. Таку інформацію озвучила очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна.

Старт накопичувальної пенсійної системи уряд хоче дати з 1 січня 2023 року

Очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна розраховує, що Верховна Рада прийме закон про накопичувальну пенсійну систему у 2021 році. Про це міністерка говорила 22 січня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", пише 24 канал.

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Запрацювати така система мала б з 1 січня 2023 року.

Ми працюємо над тим, щоб в цьому році прийняли консолідований і компромісний закон про введення в Україні накопичувальної пенсійної системи,

– сказала Лазебна.

Важливо зробити це саме у 2021, аби мати час для підготовки всіх необхідних підзаконних актів, а разом з тим і визначити, коли давати старт самому проєкту. Тож міністерка сподівається, що:

2021 буде роком прийняття закону.

2022 – роком прийняття всіх необхідних підзаконних актів і підготовки інфраструктури.

А 2023 стане роком, "коли працюючі люди – ті категорії, які будуть визначить закон – будуть відкладати зі своєї заробітної плати по 2% на свої накопичувальні рахунки".

Цікаво, що обов'язковою накопичувальна система буде для людей віком до 50 років. Для всіх інших же – добровільною. Сплату ж внесків покладуть на роботодавця, а не на працівника.

Зауважимо, 18 січня прем'єр Денис Шмигаль озвучував урядову позицію щодо накопичувальної пенсійної системи. Мовлячи про 2021, він сказав: "Хочемо, щоб цього року накопичувальна пенсійна система була введена".