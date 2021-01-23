Коли в Україні запустять накопичувальні пенсії: прогноз Лазебної
Закон про накопичувальну пенсійну систему в Україні мали б прийняти у 2021 році. А саму систему запустити вже з 1 січня 2023. Таку інформацію озвучила очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна.
Старт накопичувальної пенсійної системи уряд хоче дати з 1 січня 2023 року
Очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна розраховує, що Верховна Рада прийме закон про накопичувальну пенсійну систему у 2021 році. Про це міністерка говорила 22 січня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", пише 24 канал.
До теми Чи бути в Україні другому рівню пенсійної системи: плани уряду та чого очікувати
Запрацювати така система мала б з 1 січня 2023 року.
Ми працюємо над тим, щоб в цьому році прийняли консолідований і компромісний закон про введення в Україні накопичувальної пенсійної системи,
– сказала Лазебна.
Важливо зробити це саме у 2021, аби мати час для підготовки всіх необхідних підзаконних актів, а разом з тим і визначити, коли давати старт самому проєкту. Тож міністерка сподівається, що:
- 2021 буде роком прийняття закону.
- 2022 – роком прийняття всіх необхідних підзаконних актів і підготовки інфраструктури.
- А 2023 стане роком, "коли працюючі люди – ті категорії, які будуть визначить закон – будуть відкладати зі своєї заробітної плати по 2% на свої накопичувальні рахунки".
Цікаво, що обов'язковою накопичувальна система буде для людей віком до 50 років. Для всіх інших же – добровільною. Сплату ж внесків покладуть на роботодавця, а не на працівника.
Поділитися новиною