Верховна Рада 28 січня ухвалила у другому читанні закон про Бюро економічної безпеки. Цей новостворений орган має перейняти на себе функції податкової міліції, економічних підрозділів Нацполіції та СБУ.

Джерело: 24 канал

Епопея зі створення Бюро економічної безпеки тривала 2 роки. Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

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"Питання підслідності бюро має бути визначене окремим законом, тобто мовиться про те, які саме злочини бюро буде розслідувати. Це закон підготовлений в нашому комітеті та він буде розглянутий впродовж 2 найближчих тижнів Верховною Радою", – заявив він.

За його словами, аби запустити новий орган, який передбачає штатну чисельність до 4 тисяч осіб, треба, як мінімум, рік дуже інтенсивної роботи.

Головна функція бюро економічної безпеки – це те, аби воно було спрямоване і заточене на аналітиці, а не на силових підрозділах, не на спецпідрозділах, які використовували зазвичай податкова міліція у своїх справах. Саме це відлякувало бізнес, скажемо так, виконувати свої нормальні зобов'язання,

– зазначив Монастирський.

Він сказав: "Мінімум рік – максиму 3 виділяю для того, щоб Бюро економічної безпеки запустило свою роботу. Я думаю, ще кілька законодавчих ініціатив Верховній Раді мають проголосувати для того, щоб бюро могло запрацювати в повній силі".

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