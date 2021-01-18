Коли в Україні введуть накопичувальну пенсійну систему: прогноз Шмигаля
Денис Шмигаль вважає, що закон про введення в Україні накопичувальної пенсійної системи вдасться прийняти вже у 2021 році. Парламентарів проситимуть проголосувати за відповідний документ якнайшвидше.
Очікування Шмигаля щодо прийняття накопичувальної пенсійної системи
Наразі питання накопичувальної системи пенсій перебуває в законодавчій площині. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
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"Ми з Міністерством соціальної політики повністю розробили стратегію введення накопичувальної пенсійної системи. Ми її обговорили й узгодили всі нюанси з профільним комітетом Ради", – зазначив Шмигаль.
Відповідний проєкт закону готовий, а народних депутатів проситимуть прийняти його якомога швидше.
Хочемо, щоб цього (2021 – 24 канал) року ця накопичувальна пенсійна система була введена,
– наголосив глава уряду.
Шмигаль переконаний, що Україна потребує цього, водночас вважає неприйнятним, що за 30 років незалежності цієї реформи не зробили.
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Що передбачає пенсійна реформа
- На першому рівні пенсіонерам виплачують гроші із Пенсійного фонду, який наповнюють люди, що працюють.
- Другий рівень – це накопичувальна система пенсійного страхування. Частину внесків люди почнуть відкладати на особисті пенсійні рахунки, а частину і надалі платитимуть у загальний Пенсійний фонд.
- Третій, останній рівень, передбачає добровільні внески. Українці самі будуть відповідальні за своє майбутнє. Вони вноситимуть суми, які самі вирішать за потрібне, у недержавні пенсійні фонди.
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