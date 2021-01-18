Денис Шмигаль вважає, що закон про введення в Україні накопичувальної пенсійної системи вдасться прийняти вже у 2021 році. Парламентарів проситимуть проголосувати за відповідний документ якнайшвидше.

Очікування Шмигаля щодо прийняття накопичувальної пенсійної системи

Наразі питання накопичувальної системи пенсій перебуває в законодавчій площині. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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"Ми з Міністерством соціальної політики повністю розробили стратегію введення накопичувальної пенсійної системи. Ми її обговорили й узгодили всі нюанси з профільним комітетом Ради", – зазначив Шмигаль.

Відповідний проєкт закону готовий, а народних депутатів проситимуть прийняти його якомога швидше.

Хочемо, щоб цього (2021 – 24 канал) року ця накопичувальна пенсійна система була введена,

– наголосив глава уряду.

Шмигаль переконаний, що Україна потребує цього, водночас вважає неприйнятним, що за 30 років незалежності цієї реформи не зробили.

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