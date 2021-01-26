Коли в Україні відбудеться перший референдум: відповідь Разумкова

В Україні референдум може відбутись не раніше, ніж у наступному році. Водночас його проведення коштуватиме приблизно 2 мільярди гривень.
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В ухваленому парламентом законопроєкті № 3612 передбачено, що наразі першого референдуму не буде. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
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За його словами, найближчим часом це не вдасться зробити, адже закон передбачав можливість проведення референдуму, починаючи з 2022 року.
Сьогодні є обмеження і за фінансами. Ми перебуваємо в режимі COVID-19, в режимі досить серйозної економії бюджетних коштів,
– зазначив Разумков.
Також Разумков нагадав про тарифну кризу. Він наголосив, що наразі "кожна гривня повинна бути на особливому підрахунку".
До речі, всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами.