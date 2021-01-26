Коли в Україні відбудеться перший референдум: відповідь Разумкова
В Україні референдум може відбутись не раніше, ніж у наступному році. Водночас його проведення коштуватиме приблизно 2 мільярди гривень.
Джерело: 112
В ухваленому парламентом законопроєкті № 3612 передбачено, що наразі першого референдуму не буде. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
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Референдум буде у 2022 році
За його словами, найближчим часом це не вдасться зробити, адже закон передбачав можливість проведення референдуму, починаючи з 2022 року.
Сьогодні є обмеження і за фінансами. Ми перебуваємо в режимі COVID-19, в режимі досить серйозної економії бюджетних коштів,
– зазначив Разумков.
Тарифна криза
Також Разумков нагадав про тарифну кризу. Він наголосив, що наразі "кожна гривня повинна бути на особливому підрахунку".
До речі, всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами.
Законопроєкт про референдум: коротко
- Верховна Рада у вівторок, 26 січня, ухвалила президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум, який підтримали 255 нардепів.
- У проєкті закону запропонували виносити на всеукраїнський референдум лише одне питання з відповідями "так" або "ні".
- Також всеукраїнський референдум за народною ініціативою може проголошуватися на вимогу не менше 3 мільйонів українців, які мають право голосу.
- Водночас оголошувати про проведення референдуму має президент своїм указом.
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