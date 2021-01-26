В Україні референдум може відбутись не раніше, ніж у наступному році. Водночас його проведення коштуватиме приблизно 2 мільярди гривень.

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В ухваленому парламентом законопроєкті № 3612 передбачено, що наразі першого референдуму не буде. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Референдум буде у 2022 році

За його словами, найближчим часом це не вдасться зробити, адже закон передбачав можливість проведення референдуму, починаючи з 2022 року.

Сьогодні є обмеження і за фінансами. Ми перебуваємо в режимі COVID-19, в режимі досить серйозної економії бюджетних коштів,

– зазначив Разумков.

Зазначимо! До Верховної Ради законопроєкт подав Президент України Володимир Зеленський. У першому читанні за ініціативу голосували ще 18 червня 2020 року. Тоді законопроєкт підтримали 252 народні обранці.

Тарифна криза

Також Разумков нагадав про тарифну кризу. Він наголосив, що наразі "кожна гривня повинна бути на особливому підрахунку".

До речі, всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами.

Законопроєкт про референдум: коротко

Верховна Рада у вівторок, 26 січня, ухвалила президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум, який підтримали 255 нардепів.

У проєкті закону запропонували виносити на всеукраїнський референдум лише одне питання з відповідями "так" або "ні".

Також всеукраїнський референдум за народною ініціативою може проголошуватися на вимогу не менше 3 мільйонів українців, які мають право голосу.

Водночас оголошувати про проведення референдуму має президент своїм указом.



Закон про референдум / Інфографіка 24 каналу