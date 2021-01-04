До Різдва в Україні поступово буде знижуватися температура повітря, а вже після свята невеликий денний "мінус" охолодить західні регіони. Окрім того, Різдво, попри аномально теплу температуру повітря, може все ж бути сніжним.

Яким буде прогноз погоди найближчими днями

5 та 6 січня в Україні все ще втримається тепла погода. Найпрохолодніше буде на Сході, де повітря прогріється всього лиш до 0…+5 градусів. А найтепліше – на Півдні, приміром, у Криму стовпчики термометрів підіймуться до позначки у +10…+12 градусів. Про це інформує 24 канал з посиланням на прогноз погоди Укргідрометцентру.

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5 січня мокрий сніг можливий лише на Житомирщині, на решті території, окрім Сходу, слід очікувати дощі. А ось 6 січня буде сонячно та сухо.



Такою буде погода в Україні 5 січня / Скриншот із сайту Укргідрометцентру



6 січня стане ще тепліше / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Вже на Різдво, 7 січня температура повітря дещо знизиться, а майже по всій Україні, крім Півдня, синоптики передбачають дощі зі снігом.



Прогноз погоди на Різдво, 7 січня, від Укргідрометцентру

Коли наступить похолодання

Перший морозець вдарить на Заході 8 січня. При цьому на Волині та Рівненщині ще може сніжити. І вдень, і ввечері температура повітря у західних областях коливатиметься від -1 до +1 градуса.

На решті території України буде тепліше. Так, у Центрі та на Сході очікується +2…+4 градуси тепла. А ось у південних регіонах – +5…7 градусів.



Погода на 8 січня / Скриншот із сайту Укргідрометцентру

З 9 січня похолодання стане суттєвішим. Зокрема, знизиться нічна температура повітря, а "мінус" добереться до центральних та північних областей. Тим часом на Схід очікує мокрий сніг із дощем.

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На Різдво погода погіршиться, а від 9 – 10 січня буде вторгнення холодного повітря, яке затримається орієнтовно на тиждень. Вночі температура опускатиметься до 10…15 градусів морозу,

– розповів начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.



Погода 9 січня в Україні / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Раніше синоптики вже прогнозували, що погода у січні 2021 року буде значно теплішою ніж у попередні роки. Температура повітря упродовж місяця буде на 2 – 2,5 градуса вищою від середніх багаторічних значень.