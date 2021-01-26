Коли Україна відновить міжнародні авіаперевезення: прогноз Криклія

На кінець 2020 року в Україні обсяг міжнародних перевезень становив 28% від показників 2019 року. Втім уже у 2023 році наша країна може повністю відновити той обсяг, який був до періоду пандемії.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю "РБК-Україна"

Очільник Мінінфраструктури також відзначив, що згідно з прогнозами, у 2022 році показник міжнародних авіаперевезень зросте приблизно на три чверті.

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Очікування і прогнози щодо відновлення міжнародних авіаперевезень змінюються, – Криклій

Владислав Криклій зауважив, що очікування і прогнози постійно змінюються. Ще раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту ІАТА повідомляла, що обсяг перевезень повністю відновиться на 2023 рік. Натомість зараз вони це прогнозують на 2024.

На кінець року ми вийшли на менше, ніж третину обсягу перевезення пасажирів від показників 2019 року. Обсяги міжнародних перевезень, звісно, більше впали, внутрішні перевезення – менше,

– відзначив міністр інфраструктури.

За його словами, Україна планує вийти на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року, якщо все буде рухатися за прогнозованою площиною:

якщо успішно піде програма з вакцинації і країни відкриватимуться;

якщо не будуть виникати чергові штами коронавірусу чи нові всесвітні хвилі епідемії.

Владислав Криклій також нагадав, що 2019 рік був найуспішнішим для авіації, зокрема, було перевезено найбільше пасажирів.