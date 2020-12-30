Наступний раунд перемовин з місією Міжнародного валютного фонду Україна розпочне у січні 2021 року. У Мінфіні зазначають, що обговорюватимуть майбутню програму та кроки, які має зробити українська сторона.

Перемовини з Фондом поновлять: коли

Перспективи поновлення переговорів з МВФ в інтерв'ю ТСН описав Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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На початку січня знову розпочнемо роботу з місією. Обговорюється модальність майбутньої програми, кроки, які маємо зробити, структурні маяки, період 2022 – 2023 років,

– зазначив Марченко.

За його словами, термін дії програми розрахований до кінця 2021 року. Після цього стане зрозуміло, яка саме підтримка від міжнародних партнерів потрібна Україні у майбутньому.

Отримані та заплановані транші

Марченко нагадав, що перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів від МВФ Україна отримала ще в червні 2020 року. Крім того, ще мали надійти 2 транші по 700 мільйонів доларів до закінчення року. Однак їх перенесли на 2021 рік.

"Тому початково йдеться про 700 мільйонів доларів, які зможемо отримати після перегляду програми, її погодження на рівні місії й менеджменту МВФ", – пояснив міністр.

Він також додав, що кредитні гроші МВФ Україні потрібні. Однак не менш важливою є довіра до України як партнера. Тому важливо бути в цій програмі, виконувати взяті на себе зобов'язання і зберегти довірливі відносини.

Які вимоги МВФ вже виконала Україна та що ще потрібно

Виконала ті, які стосувалися урядових заходів . Зокрема, це – ринкове тарифоутворення, врегулювання проблемних кредитів державних банків трансформація податкової й митної служби.

. Зокрема, це – ринкове тарифоутворення, врегулювання проблемних кредитів державних банків трансформація податкової й митної служби. Є й заходи щодо антикорупції, реформи судової системи, які лишаються актуальними, однак не залежать тільки від Мінфіну. МВФ наголошує на їхній реалізації.

Довідка. 21 грудня у форматі онлайн-зв'язку в Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Однак вже 23 грудня вона пішла на різдвяні канікули.