Військово-морські сили ЗСУ очікують, що американські патрульні катери класу "Айленд" прибудуть в Україну вже в першій половині 2021 року. До кінця року військові очікують мати на озброєнні дивізіон з 5 таких катерів.

До кінця 2021 року патрульні катери набудуть усіх спроможностей. Про це командувач ВМС Олексій Неїжпапа розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Нині катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння, у січні наші українські екіпажі вирушають до Балтимора, де проводитимуть допідготовку на борту,

– розповів командувач Військово-морських сил.

Та на цьому співпраця ВМС зі Сполученими Штатами не закінчується. Україна вже має підписаний контракт на будівництво для своїх потреб американських катерів Mark VI.

"Сподіваємось, за два найближчі роки перша партія дійде до ВМС України. Ми вже повністю визначились із системами озброєння, що встановлюватимуться як на Mark VI, так і на "Айлендах", – зазначив Олексій Неїжпапа.

Крім того, він пригадав домовленості з Великою Британією про будівництво для України 8 ракетних катерів. Терміни й інші деталі виконання домовленостей мають бути відомі в січні 2021 року.

Коротко про "Айленди":