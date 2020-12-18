Тіло померлого Геннадія Кернеса доставлять з Німеччини у Харків ввечері 21 грудня. Церемонія прощання і похорон мера відбудуться через 2 дні – 23 грудня.

Усі витрати на транспортування тіла померлого покрили рідні Кернеса. Про це повідомив виконувач обов'язки мера Харкова Ігор Терехов, пише Інтерфакс-Україна.

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Саме тому я не коментуватиму інформацію про вартість лікування Кернеса в "Шаріте",

– наголосив Терехов.

Він додав, що наразі невідомо, що саме написане у висновку про смерть мера.

Зверніть увагу! 0 7 годині ранку в Благовіщенському соборі відбудеться церемонія відспівування Кернеса. Прощання із померлим мером відбуватиметься в фоє Оперного театру Харкова 23 грудня з 09:00 до 13:00. Після того його поховають на Почесній алеї кладовища №2 на вулиці Пушкінській.