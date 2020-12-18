Доставлять літаком: коли тіло Кернеса привезуть в Україну
Тіло померлого Геннадія Кернеса доставлять з Німеччини у Харків ввечері 21 грудня. Церемонія прощання і похорон мера відбудуться через 2 дні – 23 грудня.
Усі витрати на транспортування тіла померлого покрили рідні Кернеса. Про це повідомив виконувач обов'язки мера Харкова Ігор Терехов, пише Інтерфакс-Україна.
Читайте також Жертви коронавірусу: хто з відомих політиків помер від COVID-19 у 2020 році
Саме тому я не коментуватиму інформацію про вартість лікування Кернеса в "Шаріте",
– наголосив Терехов.
Він додав, що наразі невідомо, що саме написане у висновку про смерть мера.
Головне про смерть Кернеса
- Мер Харкова не з'являвся на публіці з кінця серпня 2020 року.
- У вересні в нього діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів.
- 11 грудня стало відомо, що стан здоров'я Кернеса значно погіршився – у нього відмовили 2 нирки.
- Вночі 17 грудня політик помер у берлінській клініці "Шаріте".
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter