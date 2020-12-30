Міжнародний арбітраж у Стокгольмі може винести рішення у справі "Укрнафти" на початку 2021 року. Вона стосується процесу, який ініціювали міноритарні акціонери, пов'язані з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Новий, 2021 рік обіцяє бути "цікавим і небезпечним". Про це у фейсбуці заявив міністр юстиції Денис Малюська.

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Чого тільки коштує потенційне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом кіпрських офшорок – власників приблизно 40% акцій "Укрнафти" – до України про стягнення 6 мільярдів доларів,

– зазначив Малюська.

Ці офшорні компанії належать Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову і Захарові Палиці.

Міністр також наголосив, що ця складна справа покриває багато аспектів відносин держави й "Укрнафти", починають з 2015 року.

А результат що неї, сподівається Малюська, можна буде побачити вже у лютому 2021 року.

Довідка. Позов проти держави Україна в Стокгольмський арбітраж подали 3 кіпрські компанії, які підтвердили зв'язок з бізнесменами Коломойським і Боголюбовим. Вони звинувачують Україну у збитках через відбір газу, що видобувається "Укрнафтою" з оплатою за заниженою ціною.