Президент США Дональд Трамп сумнівається у причетності Росії до грудневих 2020 року кібератак на американські відомства. Він схильний припускати, що насправді це організував Китай.

"Фейкові медіа" переоцінюють важливість кібератак на США. Таке міркування висловив Дональд Трамп у повідомленні у твіттері 19 грудня. Він також уточнив, що знає все про ситуацію, і вона цілком контрольована.

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Росія, Росія, Росія – це постійно співають, коли щось трапляється. Це просто леймстрім, причому переважно через фінансові міркування,

– заявив Трамп.

Тут Трамп застосував неологізм "леймстрім" (lamestream) – буквально перекласти можна як "кульгавий потік", по суті ж це пародія на слово "мейнстрім" (mainstream, "головний потік", переважний напрямок у тій чи іншій сфері).

Далі у повідомленні президент США написав, що Росію вигідніше згадувати, ніж, наприклад, Китай. Мовляв, обговорювати його причетність до кібератак – а він, на думку Трампа, таки може бути причетним – смертельно бояться.

....discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Цікаво, що цей твіт Twitter позначив приміткою: "Виборники визнали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США".



А все тому, що й у повідомленні про кібератаки Трамп не втримався й вкотре заявив про фальсифікації на виборах. Мовляв, на них могли вплинути й хакери.

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