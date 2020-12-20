Коли щось трапляється, завжди співають про Росію, – Трамп прокоментував кібератаки
Президент США Дональд Трамп сумнівається у причетності Росії до грудневих 2020 року кібератак на американські відомства. Він схильний припускати, що насправді це організував Китай.
"Фейкові медіа" переоцінюють важливість кібератак на США. Таке міркування висловив Дональд Трамп у повідомленні у твіттері 19 грудня. Він також уточнив, що знає все про ситуацію, і вона цілком контрольована.
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Росія, Росія, Росія – це постійно співають, коли щось трапляється. Це просто леймстрім, причому переважно через фінансові міркування,
– заявив Трамп.
Тут Трамп застосував неологізм "леймстрім" (lamestream) – буквально перекласти можна як "кульгавий потік", по суті ж це пародія на слово "мейнстрім" (mainstream, "головний потік", переважний напрямок у тій чи іншій сфері).
Далі у повідомленні президент США написав, що Росію вигідніше згадувати, ніж, наприклад, Китай. Мовляв, обговорювати його причетність до кібератак – а він, на думку Трампа, таки може бути причетним – смертельно бояться.
Кібератаки на відомства США у грудні 2020: що відомо
- Спершу у ЗМІ 14 грудня повідомили про те, що пов'язані з російським урядом хакери зламали міністерство внутрішньої безпеки США, казначейство, мінфін та інші установи.
- Згодом це підтвердили у Білому домі. 17 грудня і адміністрація Трампа, і обраний президент Байден висловили тривогу через масштабне вторгнення хакерів.
- А 19 грудня США конкретно звинуватили в атаці Росію. Держсекретар Помпео сказав таке: "Ми можемо гранично ясно сказати, що в цю атаку була залучена Росія". Москва причетність до атаки, звісно, заперечує.
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