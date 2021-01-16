Законопроєкт про малі облгази Верховна Рада може розглянути наприкінці січня. Його ухвалять за відповідною процедурою під час пленарного тижня.

Таку інформацію заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Про це повідомили на сайті "Інтерфакс-Україна".

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Деталі законопроєкту

Законопроєкт може дати можливість вводити тимчасові адміністрації в облгази. А також – закріпити, що працювати на ринку зможуть тільки ті компанії, у яких щонайменше 100 тисяч абонентів.

Електроопалення в Україні

За словами нардепки, в Україні приблизно 400 тисяч домогосподарств перейшли на електрокотли.

Цей опалювальний сезон, починаючи з січня, ті домогосподарства, у яких офіційно зареєстровано електроопалення, отримають монетизовану субсидію у вигляді тисячі гривні,

– зазначила Кравчук.

Вона додала, що це приблизно та різниця, наскільки більше вони мали б платити.

Зазначимо! Міністерство енергетики створило проєкт, який передбачає зниження ціни на газ для населення. Згідно з документом, вартість блакитного палива з 1 лютого 2021 року не повинна перевищувати 6,99 гривні. Більше читайте тут.

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