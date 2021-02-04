Епопея з Вітренком у Раді: коли нардепи втретє розглянуть його кандидатуру на віцепрем'єра

За попередні два рази парламенту не вдалось назбирати голосів для призначення Юрія Вітренка віцепрем'єром – міністром енергетики. Проте тиснути кнопки "за", швидше за все, доведеться втретє – не раніше 16 лютого.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Про плани парламенту щодо Вітренка розповіла нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

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Представниця президентської політсили запевнила, що 5 лютого цього питання у порядку денному точно не буде.

Є певна процедура, і першим в цьому ланцюжку – не уряд, а фракція "Слуга народу", яка готує подання: ми повинні зібрати підписи, як робили це в минулий раз. Тому якщо говорити про юридичну процедуру про якийсь її можливості, то це вже тільки наступний пленарний тиждень, який стартує з 16 лютого,

– сказала Кравчук.

Нардепка запевняє, що незважаючи на провальні голосування, у фракції є запас голосів – серед делегатів в ПАРЄ, які були відсутні попередній раз.

Попередні невдалі голосування за Вітренка:

17 грудня за кандидатуру Вітренка проголосували лише 186 нардепів.

28 січня виконувачу обов'язків міністра енергетики вдалось назбирати більше голосів – 204, проте цього виявилось недостатньо.

Сам Вітренко раніше казав, що при повторному провальному голосуванні піде з Міненергетики та повернеться в інвестиційний бізнес.