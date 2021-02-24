Коли в Україну прийде весна: прогноз синоптика
Цьогоріч тепла весна не поспішатиме до України. Початок березня буде холодним, а хорошу погоду прогнозують аж після Пасхи.
Джерело:24 канал
До 8 – 10 березня Україну накриють легкі морози. Про це розповів синоптик Леонід Горбань.
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Водночас сильних морозів навесні чекати не варто. Хоча загалом частина весни буде супроводжуватись затяжними холодами.
Максимальна температура у березні сягатиме +5...+8 градусів.
Тепло прогнозують після Пасхи
Квітень розпочнеться з прохолодної погоди, особливо це відчуватиметься протягом першого тижня, а останній тиждень місяця має бути дуже холодним.
Щоправда, після Великодня, який цьогоріч припадає на 2 травня, обіцяють справжнє тепло. У травні погода буде вкрай сонячною.
Що кажуть в Укргідрометцентрі
Синоптики припускають, що лютий покине Україну "на хорошій ноті". Вже 1 березня по всій Україні світитиме сонце, а температура повітря вдень становитиме близько +3...+5 градусів. Щоправда, вночі можливі морози до -1...-3 градуси.
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