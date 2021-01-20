Вже щонайменше навесні газопостачальні компанії України зможуть представити річні тарифи на газ. Ціна буде фіксованою.

Представлення річних тарифів на газ від газопостачальних компаній: що відомо

Як під час засідання Кабміну 20 січня розповів очільник уряду Денис Шмигаль, зараз триває активна робота щодо розвитку справедливих правил і механізмів на ринку газу. Про це повідомляє 24 канал.

Важливо Комуналка і громадський транспорт: Зеленський вимагає повного аудиту тарифів в Україні

За словами прем’єра, мовиться передусім про те, що всі газопостачальні компанії вже цієї весни або влітку мають представити людям свої річні продукти.

Доручив Міненерго, Мінекономіки, Мінсоцполітики разом з НКРЕКП та АМКУ до кінця місяця підготувати довгострокові інструменти для збалансування ринку природного газу,

– додав Шмигаль.

Що цьому передувало

З 1 січня в Україні зросла ціна для населення як на газ, так і на електроенергію. Тому у багатьох містах проходили тарифні протести. Що відбувалося останнього разу – читайте за цим посиланням.

Тому Що відбувалося останнього разу – читайте за цим посиланням. 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив підготувати проєкт рішення про граничний рівень ціни на природний газ для населення на період карантину – 6,99 гривні за кубічний метр. Така ціна відповідає мінімальній ціні на українській біржі в січні 2021 року.

Така ціна відповідає мінімальній ціні на українській біржі в січні 2021 року. "Нафтогаз" того ж дня ввечері повідомив, що його газопостачальна компанія (ГПК) є готовою поставляти газ на таких умовах. Для клієнтів ГПК, які раніше оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 гривні, 5,24 гривні та 6,45 гривні за кубічний метр відповідно до умов договорів.

Для клієнтів ГПК, які раніше оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 гривні, 5,24 гривні та 6,45 гривні за кубічний метр відповідно до умов договорів. 18 січня уряд ухвалив рішення запровадити державне регулювання ціни на газ. Мовиться про фіксацію тієї самої ціни в 6,99 гривні.

Мовиться про фіксацію тієї самої ціни в 6,99 гривні. Прем'єр Денис Шмигаль зауважив, що тепер ціна на газ у середньому знизиться на 30%, а для деяких сімей – на 40%.

Також в уряді планують встановити граничний тариф на розподіл газу. Він не перевищуватиме 1,79 гривні за кубометр. Невдовзі Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має ухвалити відповідне рішення.

Він не перевищуватиме 1,79 гривні за кубометр. Невдовзі Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має ухвалити відповідне рішення. 19 січня НКРЕКП схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів. Ціни впали на 5 – 30% і відтепер становитимуть 1,66 – 1,79 гривні без ПДВ.

​Зверніть увагу Завищували ціни на газ: діяльність 6 облгазів перевірить Антимонопольний комітет



Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу