Коли представлять річні тарифи на газ в Україні
Вже щонайменше навесні газопостачальні компанії України зможуть представити річні тарифи на газ. Ціна буде фіксованою.
Представлення річних тарифів на газ від газопостачальних компаній: що відомо
Як під час засідання Кабміну 20 січня розповів очільник уряду Денис Шмигаль, зараз триває активна робота щодо розвитку справедливих правил і механізмів на ринку газу. Про це повідомляє 24 канал.
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За словами прем’єра, мовиться передусім про те, що всі газопостачальні компанії вже цієї весни або влітку мають представити людям свої річні продукти.
Доручив Міненерго, Мінекономіки, Мінсоцполітики разом з НКРЕКП та АМКУ до кінця місяця підготувати довгострокові інструменти для збалансування ринку природного газу,
– додав Шмигаль.
Що цьому передувало
- З 1 січня в Україні зросла ціна для населення як на газ, так і на електроенергію. Тому у багатьох містах проходили тарифні протести. Що відбувалося останнього разу – читайте за цим посиланням.
- 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив підготувати проєкт рішення про граничний рівень ціни на природний газ для населення на період карантину – 6,99 гривні за кубічний метр. Така ціна відповідає мінімальній ціні на українській біржі в січні 2021 року.
- "Нафтогаз" того ж дня ввечері повідомив, що його газопостачальна компанія (ГПК) є готовою поставляти газ на таких умовах. Для клієнтів ГПК, які раніше оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 гривні, 5,24 гривні та 6,45 гривні за кубічний метр відповідно до умов договорів.
- 18 січня уряд ухвалив рішення запровадити державне регулювання ціни на газ. Мовиться про фіксацію тієї самої ціни в 6,99 гривні.
- Прем'єр Денис Шмигаль зауважив, що тепер ціна на газ у середньому знизиться на 30%, а для деяких сімей – на 40%.
- Також в уряді планують встановити граничний тариф на розподіл газу. Він не перевищуватиме 1,79 гривні за кубометр. Невдовзі Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має ухвалити відповідне рішення.
- 19 січня НКРЕКП схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів. Ціни впали на 5 – 30% і відтепер становитимуть 1,66 – 1,79 гривні без ПДВ.
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Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу
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