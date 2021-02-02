Коли в Україні минуть морози і потеплішає: прогноз синоптика

Вже незабаром морози в Україні відступлять. Так, з 3 лютого синоптики прогнозують короткочасне потепління.

Джерело: Укргідрометцентр, фейсбук Наталки Діденко

Потепління сприятиме таненню снігу та льоду, тому на дорогах слід бути обережним.

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Коли повернеться тепло

У середу, 3 лютого, температура повітря підніметься до +7...+9 градусів на сході. У Криму та Запоріжжі буде ще тепліше – +9...+12 градусів. У північних областях стовпчик термометра підніметься до 0...+3 градусів.

Крім того, у західних та північних областях падатиме дощ і мокрий сніг. Тому на дорогах буде ожеледиця. У Карпатах 3 лютого сніжитиме.

Підвищення температури повітря також змушуватиме з'їжджати снігові масиви з дахів будинків та дерев. Дивіться, де паркуєте автомобіль,

– застерегла Діденко.

За її словами, 4 лютого в Україну прийде циклон, який зумовить дощі. Тому у цей день опади прогнозують у всіх областях.

Потепління буде недовгим

Така погода в Україні триватиме не довго. Вже у п'ятницю, 5 лютого, морози повернуться, однак вже без снігу. Температура повітря на півночі опуститься до -7...-10 градусів.

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