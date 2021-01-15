Не варто чекати потепління в Україні наближчим часом. У січні морози будуть лише поглиблюватись. Проте у лютому таки стане трішки тепліше.

Що каже синоптик

Морози накрили Україну з 13 січня, однак надалі тільки посилюватимуться. Про це розповів синоптик Леонід Горбань, повідомляє 24 канал.

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Найхолодніше буде 20 та 26 січня. У ці дні денна температура становитиме близько -15 градусів, денна подекуди сягатиме навіть -24. Протягом 21 – 23 січня морози будуть дещо меншими – до -10 градусів. До слова, найтепліше у січні варто одягатись жителям Сходу та Півночі.

Початок лютого також зустріне українців морозами, але вони поступово зменшуватимуться. Щоправда, у перших числах останнього місяця зими температура повітря сягатиме -15 градусів.

Чи сніжитиме

У другій половині січня прогнозують чимало опадів. Зокрема, 16 та 20 січня сніжитиме. До речі, напередодні піку морозів, 24 січня, також прогнозують снігопад. Зокрема, сніговий покрив становитиме 3 – 5 міліметрів.

Трішки снігу випаде й наприкінці січня та у лютому. До речі, 6 лютого обіцяють 6 – 8 міліметрів снігового покриву.

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Коли потеплішає в Україні

Морози не відпускатимуть Україну до 9 – 10 лютого. Однак в середині місяця прийде довгоочікуване потепління. Температура повітря коливатиметься в межах +1...+3 градуси. Будуть дощі та мокрий сніг.

Щоправда, в кінці лютого морози повернуться, але значно менші, ніж у січні. Стовпчики термометрів опустяться до -2...-3 градусів.