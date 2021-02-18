Коли покажуть докази фінансування медведчуківських каналів з ОРДЛО: відповідь Подоляка

Джерело:"РБК-Україна"
Докази про причетність окупованих територій чи Росії до фінансування каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна" будуть в "юридичному пакеті". Їх отримають власники та акціонери.
Санкційні закони чітко пояснюють мотивацію закриття цих каналів. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
До теми Офіс Президента не бачить підстав закривати інші канали, хоча деякі з них "дивні"
За словами Радника, є публічна частина, яка має відношення до санкційних законів, які прийняли у 2018 році. Подоляк додав, що, накладаючи санкції, керувались цим механізмом.
Однак, як зауважив політик, у "юридичному пакеті" будуть безпосередні докази, що медведчуківські канали фінансувалися з джерел, які мають відношення до окупованих територій або до країни-агресора.
Власники, акціонери телеканалів, отримають їх в якості юридичних документів, щоб йти далі у відповідні інстанції,
– наголосив Подоляк.