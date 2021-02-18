Коли покажуть докази фінансування медведчуківських каналів з ОРДЛО: відповідь Подоляка
Докази про причетність окупованих територій чи Росії до фінансування каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна" будуть в "юридичному пакеті". Їх отримають власники та акціонери.
Джерело:"РБК-Україна"
Санкційні закони чітко пояснюють мотивацію закриття цих каналів. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
До теми Офіс Президента не бачить підстав закривати інші канали, хоча деякі з них "дивні"
Що розповів Подоляк
За словами Радника, є публічна частина, яка має відношення до санкційних законів, які прийняли у 2018 році. Подоляк додав, що, накладаючи санкції, керувались цим механізмом.
Однак, як зауважив політик, у "юридичному пакеті" будуть безпосередні докази, що медведчуківські канали фінансувалися з джерел, які мають відношення до окупованих територій або до країни-агресора.
Власники, акціонери телеканалів, отримають їх в якості юридичних документів, щоб йти далі у відповідні інстанції,
– наголосив Подоляк.
Блокування медведчуківських телеканалів: що відомо
- Рада національної безпеки та оборони 2 лютого застосувала санкції проти нардепа від ОПЗЖ та соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
- Відтак телеканали, які пов'язують з Медведчуком, ZIK, NewsOne та "112 Україна" припинили своє мовлення.
- У ЗМІ зазначали, що гроші на діяльність телеканалів надходили з окупованого Донбасу. Ймовірно, їх фінансував "Торговый дом "Донские угли".
- Очільник Служби безпеки України Іван Баканов наголошував, що блокування каналів – це послідовний крок з російською гібридною агресією.
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