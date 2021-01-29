Коли поховають загиблих у пансіонаті в Харкові: заява Терехова

Людей, які загинули під час пожежі в пансіонаті "Золотий час" у Харкові, ще не поховали. Наразі тіла померлих доставили в морг однієї з міських лікарень.

Джерело: "Суспільне"

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов під час пресконференції повідомив, що тіла померлих ідентифікували. Втім, їх поховають лише після висновку судової медичної експертизи та дозволу прокуратури на похорон.

Терехов заявив, що всіх загиблих хоронитимуть коштом місцевого бюджету. Водночас родичі цих людей отримають матеріальну допомогу.

Верховна Рада 26 січня 2021 року попередньо підтримала законопроєкт про збільшення штрафів за порушення техногенної та пожежної безпеки. Покарання для громадян можуть сягнути 1 700 гривень, а для підприємців – 3 400 гривень.

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Пожежа у харківському пансіонаті: коротко