Коли поховають загиблих у пансіонаті в Харкові: заява Терехова
Людей, які загинули під час пожежі в пансіонаті "Золотий час" у Харкові, ще не поховали. Наразі тіла померлих доставили в морг однієї з міських лікарень.
Джерело: "Суспільне"
Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов під час пресконференції повідомив, що тіла померлих ідентифікували. Втім, їх поховають лише після висновку судової медичної експертизи та дозволу прокуратури на похорон.
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Терехов заявив, що всіх загиблих хоронитимуть коштом місцевого бюджету. Водночас родичі цих людей отримають матеріальну допомогу.
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Пожежа у харківському пансіонаті: коротко
- У Харкові 21 січня 2021 року загорівся будинок для людей похилого віку "Золотий час". У ньому перебували 33 особи.
- Внаслідок пожежі загинули 16 людей. Зокрема, жертвами займання стали 9 жінок та 7 чоловіків.
- Попередня причина займання – необережне поводження з електрообігрівачами.
- Пансіонат працював незаконно, тому власника будинку, орендаря та його дружину взяли під варту.
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