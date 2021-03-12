Корнієнко повідомив, коли підготують законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січі"

12 березня 2021 , 12:29
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Джерело:

"РБК-Україна"

На засіданні 11 березня РНБО ухвалила рішення про націоналізацію підприємства-гіганта "Мотор Січ". У "Слузі народу" обіцяють, що законопроєкт буде готовий вже за 2 – 3 тижні.

Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі під час форуму "Ефективні бюджети". Нардеп зазначив, що увесь процес має бути "юридично бездоганним".

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Деталей щодо формату розповісти не можуть

Говорити про те, в якому саме форматі буде поки не можна. РНБО звернула увагу на це питання, і це питання національної безпеки. І найближчим часом ми це питання врегулюємо й врегулюємо законопроєкт. Думаю, мова йде про 2 – 3 тижні,
– сказав Корнієнко.

Коротко про націоналізацію "Мотор Січі"

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Що відомо про "Мотор Січ"?

Це одна з провідних світових корпорацій, яка розробляє, виробляє та ремонтує авіаційні газотурбінні двигуни для гелікоптерів та літаків. Розташоване підприємство у Запоріжжі. Діяльність "Мотор Січі" розпочалась ще у 1907 році. З 2015 року здійснювались спроби китайцями купити компанію, проте цього не дозволяв Антимонопольний комітет України.
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