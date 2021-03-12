На засіданні 11 березня РНБО ухвалила рішення про націоналізацію підприємства-гіганта "Мотор Січ". У "Слузі народу" обіцяють, що законопроєкт буде готовий вже за 2 – 3 тижні.

Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі під час форуму "Ефективні бюджети". Нардеп зазначив, що увесь процес має бути "юридично бездоганним".

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Деталей щодо формату розповісти не можуть

Говорити про те, в якому саме форматі буде поки не можна. РНБО звернула увагу на це питання, і це питання національної безпеки. І найближчим часом ми це питання врегулюємо й врегулюємо законопроєкт. Думаю, мова йде про 2 – 3 тижні,

– сказав Корнієнко.

Коротко про націоналізацію "Мотор Січі"

Проте, що всі підприємства оборонного комплексу, повернуть у власність держави заявив секретар РНБО Олексій Данілов 11 березня.

Люди, які інвестували у такі компанії, отримають компенсації. Проте офшори уряд не захищатиме.

Ще у січні 2021 року президент Зеленський запровадив санкції проти компаній-інвесторів з Китаю. Вони хотіли відстоювати свої права на "Мотор Січ" у міжнародному арбітражі.

А вже на початку березня 2021 року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що підприємство можуть націоналізувати.

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