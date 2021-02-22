Голова Фонду Держмайна Дмитро Сенниченко запевнив, що найближчим часом Україна все ж поверне свою частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Але спершу мають відбутися судові засідання. Нафтопродуктопровід пов'язують із лідером ОПЗЖ Віктором Мдведчуком.

За його словами, це завдання буде реалізовано. Окрім Фонду держмайна, до процесу такоє залучили представників НАБУ та правоохоронців.

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Докладніше про заяву Сенниченка

Він не зміг сказати, чи вже призначили якісь засідання, оскільки "не є глибоко обізнаним із матеріалами щодо дат". Водночас голова Фонду держмайна висловив сподівання, що це станеться найближчим часом.

Вважаю, що держава повинна захищати свої державні інтереси. Питання, що стосуються компетенції РНБО, вони дійсно стосуються компетенції РНБО. РНБО ухвалила рішення – всі інші органи державної влади повинні їх виконувати, і Фонд держмайна у своїй частині зокрема,

– наголосив він.

Інші важливі моменти

Щодо того, кого визначать органом управління, Сенниченко підкреслив, що це не його компетенція. Адже таке рішення повинен ухвалювати Кабмін. Однак висловив думку, що це буде Укртрансгаз, "тому що це транзит палива".

Крім того, він вважає, що ситуація не вплине на інвестиційний клімат. З огляду на це очільник Фонду держмайна зауважив, що сам перехід у комерційну власність цього нафтопродуктопроводу відбувався у непрозорий спосіб.

"Це не була і не приватизація, і не довгострокова оренда. Тому, мені здається, ніхто з українських чи міжнародних інвесторів не має це розцінювати як якусь несправедливість", – підсумував Сенниченко.

Перехід у державну власність частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок": дивіться відео коментаря Сенниченка

Що відомо про нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок"

Його збудували у часи СРСР і після проголошення незалежності України у 1991 році він мав перейти у власність держави.

збудували у часи СРСР і після проголошення незалежності України у 1991 році він Але дочірня компанія російського Транснафтопродукту цього не зробила.

У 2017 році Господарський суд Рівненщини ухвалив неправомірне рішення, яким визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу за Прикарпатзахідтрансом.

ухвалив неправомірне рішення, яким визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу за Цікаво, що засновником Прикарпатзахідтрансу є швейцарська компанія "Інтернешнл Трейдінг Партнерс АГ". Її кінцевим власником є Анатолій Шефер. Його пов'язують із Медведчуком.

Його пов'язують із Медведчуком. Також Прикарпатзахідтрансом володіє білоруський бізнесмен Микола Воробей.

Територією України проходить 1 433 кілометри нафтопродуктопроводу.

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