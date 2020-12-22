Після смерті Геннадія Кернеса у Харкові мають провести довибори. Для цього у Раді розглядають 2 дати – остання неділя березня або остання неділя жовтня 2021 року.

Ймовірні дати виборів міського голови у Харкові назвав заступник голови фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко у коментарі "РБК-Україна".

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За його словами, довибори можуть пройти тільки у 2 дати: остання неділя березня або остання неділя жовтня 2021 року.

Корнієнко уточнив, на 28 березня, найімовірніше, провести вибори не вийде. Адже можуть не встигнути пройти всі процедури.

Вибори оголошуються за 60 днів – це кінець січня, до цього моменту у нас лише одна сесія, один пленарний тиждень,

– пояснив він.

Крім того, видання з посиланням на власні джерела у середовищі місцевого самоврядування пише, що вибори в Харкові пройдуть не раніше осені 2021 року.

До слова, функції мера наразі виконує секретар місцевої ради Ігор Терехов. В ОПОРІ повідомили, що виконувач обов'язків мера не пізніше ніж на 15 день після смерті міського голови має звернутися до Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Зверніть увагу! Ввечері 21 грудня борт з тілом Геннадія Кернеса прибув у Харків. Політик помер у німецькій клініці "Шаріте" 17 грудня. Поховають його 23 грудня.