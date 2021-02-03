Для того, щоб на звільнених територіях Донецької і Луганської областей можна було провести вибори, потрібно сформувати відповідні умови після деокупації. Адже волевиявлення має проходити в безпечному середовищі.

Джерело: "Лівий берег"

Відтак вибори можуть відбутися лише за умови вільної агітації, доступу до українських ЗМІ, конкуренції між політичними партіями. Таку думку висловив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Резніков назвав умови для проведення виборів на деокупованих територіях

За його словами, всі ці умови проведення виборів на деокупованих територіях повинні відповідати Копенгагенському стандарту ОБСЄ та Конституції України.

Олексій Резніков додав, що Копенгагенський стандарт у галузі виборів неможливо виконати без:

деокупації;

демілітаризації;

роззброєння.

Без цього проводити голосування беззмістовно і навіть небезпечно. Тому що будь-яке невдоволення результати волевиявлення приведе до повторної ескалації,

– пояснив він.

Віцепрем'єр-міністр зауважив, що для створення необхідних умов потрібен відповідний проміжок часу. Адже, на думку міжнародних експертів, у країнах розвиненої демократії перехідний період має тривати щонайменше рік. У країнах молодої демократії – як мінімум 2 роки.

Що передбачає законопроєкт про перехідний період

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зауважив, що в законопроєкті про державну політику перехідного періоду мовиться якраз про умови проведення виборів, а також наводяться терміни.

Він припустив, що голосування може проходити секторально. Тобто, є район, в якому розташована безпечна територія після демілітаризації та роззброєння. Відтак саме там є змога провести вибори.

Мешканці звільнених територій зможуть голосувати лише протягом певного часу – коли на деокупованих територіях будуть виконані всі перераховані умови, найголовнішою з яких є безпека,

– розповів Олексій Резніков.

І додав, що вибори в органи місцевого самоврядування відбудуться через 2 – 6 років після деокупації – одночасно з місцевими виборами в Україні.