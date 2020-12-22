Законопроєкт про скорочення кількості депутатів до 300 готовий до розгляду Ради
У "Слузі народу" підготували законопроєкт про скорочення кількості народних депутатів до 300. Раніше відповідну ініціативу підтримали на всеукраїнському опитуванні, організованому Володимиром Зеленським 25 жовтня.
Законопроєкт вже внесли у Верховну Раду, він готовий до розгляду парламентарями. Про це під час пресконференції щодо підсумків року роботи "Слуги народу" розповів голова партії Олександр Корнієнко.
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Законопроєкт про 300 депутатів у Верховній Раді – він готовий до голосування. Тут питання просто в порядку денному, чи буде підтримка інших фракцій, та якою буде мобілізація нашої фракції,
– зазначив голова "Слуги народу".
Він пояснив, що перед голосуванням дивитимуться за мобілізацією в парламенті, але попередньо законопроєкт розглядатимуть під час 5 сесії. Вона розпочнеться в перший вівторок лютого.
"За цей час питання про 300 депутатів поставимо і логічно його вирішимо", – пообіцяв Олександр Корнієнко.
Станом на момент публікації на сайті Верховної Ради в розділі про надходження законодавства цього законопроєкту поки немає.
Що ще казали про цей законопроєкт:
- Раніше його вже коментував голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він переконаний, що в глобальному плані це не нашкодить парламенту й депутати зможуть і надалі нормально працювати.
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