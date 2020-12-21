Технічний звіт про катастрофу пасажирського літака МАУ над Тегераном Іран опублікує 21 – 22 грудня. Після цього відповідний документ передадуть Україні та іншим зацікавленим сторонам.

Звіт мають оприлюднити напередодні річниці авіакатастрофи МАУ, яка сталася 8 січня 2020 року. Про це 21 грудня заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, інформує Iran International.

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Заява Хатібзаде

Сьогодні-завтра технічний звіт буде опублікований до річниці трагедії й буде направлений українській стороні та іншим причетним особам,

– сказав він.

Відповідаючи на нещодавню заяву міністра закордонних справ Канади, Хатібзаде додав, що державний департамент працює над тим, щоб зробити ситуацію максимально прозорою.

"Я закликаю міністра закордонних справ Канади і уряд країни проявити дипломатичність й дотримуватися меж. Інакше вони отримають іншу відповідь", – пригрозив він.

Що відомо про заяву міністра Канади

Очільник МЗС Жан-Філіп Шампань висловив занепокоєння якістю інформації про розслідування катастрофи, наданої іранською стороною. За його словами, Канада не вірить в те, що літак МАУ збили через людську помилку. Він зазначив, що зараз складно розібратися в причинах катастрофи, тому, що Іран не надає Канаді доступ до свідків, доказів і підозрюваних.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: відомі факти

Український літак збили іранські військові 8 січня 2020 року двома ракетами класу "земля – повітря".

Внаслідок авіакатастрофи загинули 176 пасажирів та членів екіпажу.

Влада Тегерана 3 дні заперечувала ракетний удар, але в підсумку підтвердила його.

Іран заявив, що виділить 200 мільйонів євро на компенсації за катастрофу МАУ. Пізніше країна відкликала пропозицію про виплату компенсацій сім'ям загиблих у катастрофі.

Україна може піти в суд ООН, якщо переговорний процес зайде в глухий кут. Наразі обіцянки Ірану не реалізовані.



Авіакатастрофа МАУ у Тегерані / Інфографіка 24 каналу