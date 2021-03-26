Назвали дату вимкнення опалення в Харкові
У Харкові планують закінчити опалювальний сезон 15 квітня. Однак дата може змінитися, оскільки все залежить від погодних умов.
Джерело:"Об'єктив"
Про вимкнення опалення розповів директор підприємства "Харківські теплові мережі" Василь Скопенко. Він це зробив під час спілкування з журналістами 25 березня.
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За яких обставин опалення не відімкнуть
Директор комунального підприємства зазначив, що рішення про відімкнення – остаточне. Але його можуть перенести. За словами Скопенка, це трапиться, якщо будуть різкі зміни погоди. У такому разі людей сповістять.
Якими будуть тарифи
У ЗМІ та соцмережах Харкова останнім часом поширюють платіжки на опалення, де неправильно вказано суми. Тому про це Скопенко теж говорив. Він зауважив, що такі публікації вводять людей в оману. У Харкові тарифи на опалювальний сезон 2020 – 2021 років залишаться на тому ж рівні, що були минулої зими.
На жаль, всі ці провокації мають характер поливання брудом Харківських теплових мереж,
– додав Василь Скопенко
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