У Харкові планують закінчити опалювальний сезон 15 квітня. Однак дата може змінитися, оскільки все залежить від погодних умов.

Про вимкнення опалення розповів директор підприємства "Харківські теплові мережі" Василь Скопенко. Він це зробив під час спілкування з журналістами 25 березня.

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За яких обставин опалення не відімкнуть

Директор комунального підприємства зазначив, що рішення про відімкнення – остаточне. Але його можуть перенести. За словами Скопенка, це трапиться, якщо будуть різкі зміни погоди. У такому разі людей сповістять.

Якими будуть тарифи

У ЗМІ та соцмережах Харкова останнім часом поширюють платіжки на опалення, де неправильно вказано суми. Тому про це Скопенко теж говорив. Він зауважив, що такі публікації вводять людей в оману. У Харкові тарифи на опалювальний сезон 2020 – 2021 років залишаться на тому ж рівні, що були минулої зими.

На жаль, всі ці провокації мають характер поливання брудом Харківських теплових мереж,

– додав Василь Скопенко

Зверніть увагу! Переважно в Україні опалювальний сезон припиняють у першій половині квітня. Це роблять тоді, коли середньодобова температура протягом трьох днів не опускається нижче ніж 8 градусів тепла.