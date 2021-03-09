Яка ситуація з виборами мера в Харкові

Джерело:"Букви"
Не так давно до Верховної Ради надійшли всі необхідні документи, і вибори мера в Харкові мають відбутися якомога швидше. Про це говорить виконувач обов'язків Харківського міського голови Ігор Терехов. Водночас він зазначає, що це суто практичне питання – не політичне.
Але ж слід відзначити, що затягування процесу і відкладання позачергових перевиборів відбулося саме через те, що Ігор Терехов направив до парламенту не повний пакет документів.
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Не вистачало копії свідоцтва про смерть міського голови Геннадія Кернеса, завіреного печаткою міськради, та рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови. Своєю чергою виконувач обов'язків Харківського голови говорив про те, що не знав, що ці документи потрібні. Тому чекав на запит Ради.
Раніше зазначалося, що, згідно з процедурою, довибори можуть відбутись тільки в останню неділю березня або в останню неділю жовтня. У березні провести перевибори вже немає фізичної можливості. Отже, потрібно очікувати призначення процедури на жовтень.
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Сам Терехов постійно підкреслює, що для нього це суто практичне питання – більшість у міській раді вже сформовано, і міська влада готова співпрацювати з усіма, хто працює в інтересах Харкова.
Політику – вбік. Місту потрібен хороший менеджер, той, хто вміє і буде ефективно працювати. І харків’яни повинні вибрати цю людину якнайшвидше… А щодо опонентів, це вже їхня справа: як розгойдувати, що говорити, як критикувати, за що критикувати, – зазначає в.о. мера в інтерв'ю виданню "Букви".
Терехов неохоче говорить про своїх конкурентів. Він впевнений, що це політичне питання, а політика його не цікавить.
Одним із ймовірних кандидатів дехто вважає Михайла Добкіна, який очолював місто у 2006 – 2010 роках, а у 2010 – 2014 був головою Харківської ОДА. Інші говорять, що він – лише один з півтора десятка можливих претендентів.