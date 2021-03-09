Не так давно до Верховної Ради надійшли всі необхідні документи, і вибори мера в Харкові мають відбутися якомога швидше. Про це говорить виконувач обов'язків Харківського міського голови Ігор Терехов. Водночас він зазначає, що це суто практичне питання – не політичне.

Але ж слід відзначити, що затягування процесу і відкладання позачергових перевиборів відбулося саме через те, що Ігор Терехов направив до парламенту не повний пакет документів.

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Не вистачало копії свідоцтва про смерть міського голови Геннадія Кернеса, завіреного печаткою міськради, та рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови. Своєю чергою виконувач обов'язків Харківського голови говорив про те, що не знав, що ці документи потрібні. Тому чекав на запит Ради.

Раніше зазначалося, що, згідно з процедурою, довибори можуть відбутись тільки в останню неділю березня або в останню неділю жовтня. У березні провести перевибори вже немає фізичної можливості. Отже, потрібно очікувати призначення процедури на жовтень.

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Більшість вже сформовано

Сам Терехов постійно підкреслює, що для нього це суто практичне питання – більшість у міській раді вже сформовано, і міська влада готова співпрацювати з усіма, хто працює в інтересах Харкова.

Політику – вбік. Місту потрібен хороший менеджер, той, хто вміє і буде ефективно працювати. І харків’яни повинні вибрати цю людину якнайшвидше… А щодо опонентів, це вже їхня справа: як розгойдувати, що говорити, як критикувати, за що критикувати, – зазначає в.о. мера в інтерв'ю виданню "Букви".

Про конкурентів Терехова

Терехов неохоче говорить про своїх конкурентів. Він впевнений, що це політичне питання, а політика його не цікавить.

Одним із ймовірних кандидатів дехто вважає Михайла Добкіна, який очолював місто у 2006 – 2010 роках, а у 2010 – 2014 був головою Харківської ОДА. Інші говорять, що він – лише один з півтора десятка можливих претендентів.

Що відомо про Ігоря Терехова

Ігорю Терехову – 54 роки.

Має дві вищі освіти: за першою – інженер-будівельник (Харківський інженерно-будівельний інститут), за другою – магістр державного управління (Національної академії державного управління при Президентові України).

З 1994 року працював у ЗАТ "Промислова компанія "Укркондиціонер" (м. Харків).

З 1999 по 2006 рік працював начальником управління з питань підприємництва, начальником управління споживчого ринку Головного управління економіки та комунального майна Харківської міської ради.

З квітня 2006 року – економічний радник відділу по забезпеченню діяльності голови та заступників голови Харківської обласної державної адміністрації апарату Харківської обласної державної адміністрації.

У 2006 році Терехов балотувався за списками блока "Наша Україна" до Верховної Ради. Не пройшов.

У березні 2007 року був призначений заступником голови Харківської обласної державної адміністрації – Арсена Авакова.

З квітня 2010 року Терехов обіймав посаду заступника міського голови, з листопада цього ж року – заступник міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста, з вересня 2015 року – перший заступник міського голови.

У 2020 році був обраний депутатом Харківської міської ради 8 скликання від політичної партії "Блок Кернеса — Успішний Харків".

9 грудня 2020 року обраний секретарем Харківської міської ради 8 скликання.

Був одружений двічі. Має трьох синів: Миколо – 26, Матвій – 18, Андрій – 15 років.

Зауважимо! Харківський міський голова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року. Але тільки 24 лютого 2021 року Харківська міська рада достроково припинила повноваження мера Геннадія Кернеса у зв'язку з його смертю. Перша сесія депутатів нового скликання Харківської міської ради 9 грудня визнала відсутнього в Харкові Геннадія Кернеса мером міста навіть без прийняття ним присяги.