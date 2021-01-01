Харківська міська рада попросила у Верховної про нові вибори мера
Харківська міська влада звернулася до Верховної Ради України щодо призначення нових виборів мера міста. Це зробив секретар міськради Ігор Терехов, який тимчасово виконує обов'язки міського голови після смерті Геннадія Кернеса.
Про своє звернення до Верховної Ради розповів сам Ігор Терехов. Його цитує місцеве видання АТН.
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Раніше секретар міськради й тимчасовий її очільник розповідав, що таке звернення планували подати 31 грудня 2020 року. Це був останній день, визначений законом, коли можна було подати звернення.
Ми зробили все в тому порядку, який встановлений законом,
– запевнив Ігор Терехов.
Коли в Харкові можуть відбутися нові вибори
- Наразі найбільш імовірним виглядає варіант 28 березня 2021 року. Саме в цей день у Донецькій та Івано-Франківській облстях на двох округах відбудуться довибори депутатів-мажоритарників.
- Цю дату, до слова, називав нардеп від "Голосу" Роман Лозинський.
- Втім, згідно з законом, ЦВК повинна призначити ці вибори не пізніше як за 50 днів до дня голосування. Тобто не пізніше як 6 лютого 2021 року.
- Перед цим рішення щодо проведення позачергових місцевих виборів у місті має схвалити Верховна Рада. Щоб встигнути до дати 28 березня, рішення потрібно схвалити в останній сесійний тиждень четвертої сесії 26 – 29 січня.
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