Харківська міська влада звернулася до Верховної Ради України щодо призначення нових виборів мера міста. Це зробив секретар міськради Ігор Терехов, який тимчасово виконує обов'язки міського голови після смерті Геннадія Кернеса.

Про своє звернення до Верховної Ради розповів сам Ігор Терехов. Його цитує місцеве видання АТН.

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Раніше секретар міськради й тимчасовий її очільник розповідав, що таке звернення планували подати 31 грудня 2020 року. Це був останній день, визначений законом, коли можна було подати звернення.

Ми зробили все в тому порядку, який встановлений законом,

– запевнив Ігор Терехов.

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