Президент України Володимир Зеленський назвав формат виконання мінських угод. Він сподівається, що ухвалення оновлених угод наблизить зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Мінські угоди треба розібрати на деталі, прописати всі кроки, прив'язати їх до дат і виконувати. Про це він розповів на пресконференції.

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"Ми – за такий формат, саме це ми і зробили. Підготовлений відповідний документ і радники нормандської четвірки його опрацьовували," – зазначив Зеленський.

Наближення зустрічі

Також очільник країни зауважив, що найближчим часом документ схвалять сторони, щоб наблизити зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Остання версія цього документа, кластера виконання цих кроків відправлена всім сторонам. Ми очікуємо, що сторони найближчим часом акцептують цей документ і тоді буде можливість наблизити зустріч "нормандської четвірки",

– наголосив президент.

Зауважимо! Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до нової зустрічі "нормандської четвірки", але Росія проти. За його словами, наша держава виконала всі домовленості, досягнуті на саміті в Парижі.

Мирні переговори України і Росії: коротко

Наразі мирні переговори України і Росії відбуваються у двох форматах – мінському й нормандському.

Перший є регулярним процесом і передбачає участь двох сторін конфлікту за посередництва ОБСЄ. Натомість нормандський формат, який проходить за посередництва Німеччини й Франції, наразі загальмований.

За майже 7 років війни жоден з цих форматів не показав ефективності.



Про що домовилась "нормандська четвірка" / Інфографіка 24 каналу