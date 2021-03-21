Коли в Україну прийдуть сніг та морози: що прогнозують синоптики

На Заході буде найтепліше – денна температура повітря там коливатиметься від +4 до +9. Натомість вночі все ще не відступатимуть морози.

До речі 4-й день снігопадів у Києві: сильні морози не відступають, школи та ярмарки закриті

Схожа ситуація спостерігатиметься й в інших українських регіонах. Тож після потепління на вихідних 20 – 21 березня варто підготуватися до посилення опадів.



23 березня у більшості областей сніжитиме / Карта Укргідрометцентру

Снігопади в Україні

Протягом 22 – 25 березня Україну накриють снігопади. У понеділок опади прогнозують на Заході та Півночі, у вівторок – сніжитиме майже усюди, а у середу та четвер – на Півдні, Сході та у Центрі.

Яка погода буде далі

Найбільше опадів прогнозують на початок тижня, ближче до 24 – 25 березня їхня кількість зменшуватиметься. У четвер по всій Україні прогнозують ясну погоду, сніжитиме лише у декількох регіонах.

Натомість вже у суботу, 26 березня, опади в Україні припиняться. Подекуди денна температура повітря сягатиме аж +11 градусів, а нічні морози поступово відступатимуть.