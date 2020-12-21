Коли в Україну прийдуть сніг та морози: прогноз синоптиків
З 21 грудня Україну знов накриють тумани, а у деяких регіонах буде сніг і морози. Невеликий сніг і ожеледицю прогнозують на Лівобережжі.
Коли синоптики прогнозують сніг
Протягом 21 і 22, а також 24 і 25 грудня в деяких регіонах України буде сніг. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
Актуально У грудні мороз в Україні сягатиме -26 градусів: перелік регіонів
В яких регіонах буде падати сніг
- у північних областях та у горах;
- у Вінницькій та Черкаській областях;
- у Києві та області;
- на Приазов'ї.
Чи будуть морози
З 23 грудня на Сході Україні будуть морози, однак термометри покажуть не менше за -1...-3. А вже з 26 грудня ситуація кардинально зміниться і морози прийдуть на Західну Україну.
Також синоптики попереджають, що у більшості областей, крім східних, спостерігатиметься туман. Видимість складатиме лише 200 – 500 метрів. Рятувальники вже оголосили про перший рівень небезпечності, жовтий.
Яку погоду прогнозують у грудні
У грудні синоптики прогнозують сніги із дощем. Однак ближче до Нового року, за прогнозами, – лише дощ. Про це синоптик Леонід Горбань розповів у коментарі 24 каналу.
Середньомісячна кількість опадів у грудні становитиме 20 – 25 міліметрів. Температура повітря у грудні вдень буде приблизно +4...+5 градусів, однак вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -9...-11.
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