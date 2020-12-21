З 21 грудня Україну знов накриють тумани, а у деяких регіонах буде сніг і морози. Невеликий сніг і ожеледицю прогнозують на Лівобережжі.

Коли синоптики прогнозують сніг

Протягом 21 і 22, а також 24 і 25 грудня в деяких регіонах України буде сніг. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

Актуально У грудні мороз в Україні сягатиме -26 градусів: перелік регіонів

В яких регіонах буде падати сніг

у північних областях та у горах;

у Вінницькій та Черкаській областях;

у Києві та області;

на Приазов'ї.

Чи будуть морози

З 23 грудня на Сході Україні будуть морози, однак термометри покажуть не менше за -1...-3. А вже з 26 грудня ситуація кардинально зміниться і морози прийдуть на Західну Україну.

Також синоптики попереджають, що у більшості областей, крім східних, спостерігатиметься туман. Видимість складатиме лише 200 – 500 метрів. Рятувальники вже оголосили про перший рівень небезпечності, жовтий.

Яку погоду прогнозують у грудні

У грудні синоптики прогнозують сніги із дощем. Однак ближче до Нового року, за прогнозами, – лише дощ. Про це синоптик Леонід Горбань розповів у коментарі 24 каналу.

Середньомісячна кількість опадів у грудні становитиме 20 – 25 міліметрів. Температура повітря у грудні вдень буде приблизно +4...+5 градусів, однак вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -9...-11.