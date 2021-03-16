"Північний потік-2" – добудувати, відносини з Росією – переглянути. Саме такі суперечливі настрої зараз можна спостерігати в Європейському союзі. І попри всі спроби, американський президент Джо Байден поки не може переконати ЄС в помилковості цих прагнень.

О том, почему ЕС засматривается на Россию, сможет ли это изменить Джо Байден и как в этой ситуации действовать Украине – читайте далее.

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Байден и Северная Корея

Накануне стало известно, что администрация Байдена в течение месяца, разными способами пыталась выйти на контакт с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. И все ради того, чтобы избежать эскалации напряженности.



Ким Чен Ын / Фото "РИА Новости"

Ведь у Пхеньяне убеждают весь мир в успехах в разработке ракет большой дальности, сверхбольших боеголовок, спутников-шпионов и атомной подводной лодки. А это не может не настораживать.

Государственные СМИ Северной Кореи до сих пор не признали, что Джо Байден стал президентом США. Сам же Байден уже озвучил что будет, если Северная Корея не пойдет на контакт и не избавится от ядерного оружия – никакого ослабления санкций.

Отношения ЄС и США похожи на отношения Америки с Северной Кореей

Но стоит ли удивляться реакции Пхеньяна после провальных переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Теперь Северная Корея только усилит торги и обвинения в адрес Запада.

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Почему я вообще вспомнил о Северной Корее? Конечно это очень грубое сравнение, но подобная, пусть и слабее, настороженность и несговорчивость, после скандалов с Трампом, наблюдается в отношении США и в Евросоюзе.

Скоро исполнится 2 месяца, как Байден пришел к власти. Но даже за столь короткий период, горячие головы стали заявлять, мол, американский президент не хочет идти на конфронтацию с Россией, иначе уже давно заставил бы Германию отказаться от "Северного потока-2" и наказал Кремль жесткими санкциями.

Внимание. Администрация президента США Джо Байдена выступает против"Северного потока -2". В то же время портить отношения с Германией, которая поддерживает проект, также не хотят. Байден убежден, что "Северный поток-2" – невыгоден для Европы. Об этом рассказал один из высокопоставленных чиновников США.

Пока же его обновленная внешняя политика остается только в поле обсуждений и коррекции.

Байден дал четкий сигнал

Но предлагаю не спешить с выводами и разобраться что же происходит. Байден дал вполне четкий сигнал о том какими будут отношения США с Европой, Россией и Украиной.

► Разговор с Путиным

Первое, еще в январе, во время телефонного разговора с Путиным, которого добивался Кремль, Байден дал понять, что никаких ослаблений в вопросе наказания за агрессию против Украины, кибератаки на правительственные сервера США и использование химоружия, России ждать не стоит.



Байден и Путин / Фото АР

И первый удар Байден уже нанес – санкции за отравление Навального.

► Обращение об Украине

Второе, в одном из последних своих обращений связанных с Украиной, 26 февраля, Байден заверил, что поддерживает суверенитет и целостность Украины, а также добавил, что его администрация выделяет 125 млн долларов военной помощи в этом году. И это несмотря на сложную ситуацию в самих США.

Но главное – администрация Байдена дала понять, что готова помогать Украине по всем фронтам только совместно с самими украинцами. И первым шагом со стороны наших властей должно стать преследование олигархов и разрыв связей Зеленского с Коломойским.

Почему Байден не звонит Зеленскому

Кстати, журналистам издания Politico недавно удалось поговорить с приближенными к Байдену людьми.

Все они в один голос ответили – Байден не звонит Зеленскому, потому что не видит прогресса в реформах, у первую очередь в антикоррупционной борьбе.

И недавние санкции США против Коломойского – это намек на то, что Зеленский должен начать реальную борьбу, а не фасадную реставрацию.

Более того, сенатор-демократ Крис Мёрфи, член группы поддержки Украины в Сенате, заявил, что не исключает, что Украина может очень скоро потерять двухпартийную поддержку США. И все из-за промедления с реформами, беспредела в судах и давления на главу НАБУ Артема Сытника.

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► США – ЄС

И третье. Что касается Евросоюза, Байден очертил свое видение дальнейших отношений США – ЕС, еще 19 февраля на Мюнхенской конференции. Байден хочет оживить отношения США с их традиционными европейскими союзниками в расширенном партнерстве, после долгой стагнации и даже упадка, времен Трампа.

И здесь мы возвращаемся к сравнению отношений США с Северной Кореей и Евросоюзом. После долгих 4 лет скандальных выпадов Трампа в сторону ЕС, с его угрозами выйти из НАТО, закрыть ВООЗ и так далее, Европа не готова верить США на слово, тем более в отношении третьей стороны. Байдену еще предстоит вернуть доверительные отношения США – ЕС.

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А пока этих отношений нет, старушка Европа ведет себя, как и предыдущие 4 года – четко отделяет экономику от политики. Именно поэтому, во время возникшей паузы, в Евросоюзе в голос заговорили о пересмотре отношений с Россией.

США готовят "экстремальный пакет" санкций

И времени в Украины, чтобы не допустить этого, очень мало. Уже до конца этого месяца, Евросоюз обещает представить новую стратегию в отношениях с Москвой. Там банально хотят торговать с агрессором, закрывая глаза на его преступления. В ЕС уже вслух заявляют – стратегия устарела и уж слишком зациклена на войне на Донбассе и оккупации Крыма.

В Европе готовы перевернуть эту страницу и двигаться дальше. И это на фоне того, что США и Великобритания готовят "экстремальный пакет" санкций за отравление Навального.

Стоит отметить, что не все в Европе придерживаются смягчения отношений с Россией. Но вот ключевые игроки, похоже, реально настроены идти дальше.

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ЄС и "Северный поток-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель уже давно настаивает на том, что "Северный поток-2" и любые политические вопросы – вещи несовместимые.

уже давно настаивает на том, что "Северный поток-2" и любые политические вопросы – вещи несовместимые. Германия давно дала понять, что газопровод из России – это исключительно коммерческий проект и отказываться от него окончательно они не хотят.

давно дала понять, что газопровод из России – это исключительно коммерческий проект и отказываться от него окончательно они не хотят. Такие заявления, на фоне поддержки заморозки Северного потока-2 странами ЕС и США, звучали как последняя надежда Германии. Но теперь уже и Эммануэль Макрон выступает за то, чтобы газовая труба была достроена.

Таким образом Франция и Германия показали, что главную роль в этом вопросе играет бизнес и национальные интересы.

И, конечно же, такими действиями и Германия и Франция уже не в первый раз подвели Украину. Да, они помогают нам 7 лет, но они же всегда стремятся сгладить углы на тех же встречах Нормандской четверки.

Перед Байденом предстоит выбор – ЄС или Украина

И здесь перед Байденом возникает главный вопрос – выстроить взаимовыгодные отношения с Германией и Францией, оставив Украину на расстоянии вытянутой руки, или продолжить давление на европейских партнеров в надежде, что Украина таки проведет реформы и в будущем станет членом усе той же европейской семьи?

Мне кажется ответ очевиден. США, да и Байден лично, уже сталкивались с непоследовательностью украинских властей во времена предшественника Зеленского – Петра Порошенко.

Но, не всё еще потеряно. Очевидно, что команда Байдена взяла паузу в давлении на ЕС и переключилась на Украину. Потому что не логично заступаться за страну, которая сама за себя заступаться не хочет. В Вашингтоне дали достаточно сигналов Зеленскому – что нужно сделать, чтобы изменить ход событий.

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Пока, последние заявления президента Украины обнадеживают – у Зеленского решили не дать забыть Западу о Крыме и Донбассе, создав Крымскую платформу и Новый мирный план, обещают борьбу с олигархами и коррупцией.