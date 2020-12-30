Збройні сили України у 2020 році мали отримати електронні рушниці для боротьби з безпілотниками. Втім, озброєння досі так і не надійшло.

Відтак, їх постачання відтерміновується на наступний 2021 рік. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в інтерв’ю "Обозревателю".

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Армія ще не отримала те, чого вона очікувала у 2020 році. Я справді неодноразово говорив, що в кінці року ми повинні отримати електронні рушниці для боротьби з безпілотними комплексами. Рік уже закінчується, й рушниці вже не приїдуть,

– уточнив він.

Про причини такої ситуації Хомчак нічого не зміг сказати, оскільки забезпеченням армії займається Міністерство оборони.

Водночас він звернув увагу на те, що цього року відомство вперше вийшло на закупівлю через відкритий майданчик НАТО.

"Оскільки така закупівля відбулася вперше, то довелося подолати безліч бюрократичних питань – це оформлення відповідних дозволів, документів, усього іншого. Я впевнений, що наступного року все буде набагато швидше", – висловив він сподівання.

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Він також повідомив, що договір про закупівлю електронних рушниць з Литвою вже укладений, здійснена оплата. Відтак, за кілька місяців ЗСУ їх отримають.