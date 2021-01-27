Приємна новина від колег із Верховної Ради. Парламент прийняв за основу законопроєкт №4241, який має врегулювати роботу колекторів та захистити боржників.

Джерело: Facebook

Кінець докучливому свавіллю колекторів

Ми усі чекаємо цього закону з нетерпінням. Адже це "ліки" від жорстких методів стягнення боргів. Завдяки цьому закону ринок колекторів поступово стане цивілізованим.

Читайте також Рада підтримала законопроєкт, який має зупинити свавілля колекторів

Ось головні новації цього законопроєкту:

Перше: чіткі заборони неетичних методів роботи. Не можна буде погрожувати, телефонувати по 100-500 разів сусідам, колегам, близьким, розповсюджувати образливі фото у під'їздах.

Друге: з'явиться регулятор колекторської діяльності. Ним буде Національний банк. Ми перевірятимемо усі компанії перед доступом на ринок. Будемо вести реєстр колекторів. Дуже прискіпливо аналізуватимемо кожну скаргу громадян на колекторів.

Третє: банки та фінкомпанії розділять відповідальність за поведінку залучених колекторів. Їм буде заборонено працювати з нелегальними колекторами. Вони також будуть зобов'язані аналізувати скарги клієнтів на колекторів.

Цікаво! Дедоларизація, низькі ставки та онлайн-банкінг: 10 змін у фінансовому секторі у 2021 році

Ми у Національному банку разом з депутатами дуже наполегливо працювали над цими змінами. Вивчили уважно досвід, зокрема Великобританії та Австралії, запозичили найдієвіші норми та запобіжники.

Рухаємося до цивілізації ринку колекторів. Дякую всім, хто працював над цим законопроєктом, і тим, хто голосував!