В уряді України перед Новим роком чергова ротація – аж 5 вакансій. Міністра у справах ветеранів і міністра захисту довкілля та природних ресурсів мали звільнити за їхнім бажанням. Утім покинув лаву уряду лише один.

На його місце нині 2 кандидатури: один із заступників Олександр Порхун і чинний генерал СБУ Юлія Лапутіна. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Що з Абрамовським

А от звільнення міністра екології Романа Абрамовського – ще під питанням.

Мені здається, є певний конфлікт. Виглядає так, що більш схильним є Офіс Президента і прем'єр-міністр, а менш схильним – комітет,

– зазначив нардеп із фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук відзначила, що є чітка позиція профільного екологічного комітету: потрібно ще раз з Абрамовським зустрітися і зрозуміти мотиви його відставки.

Кого призначать

Його місце зможе зайняти Роман Опімах – голова Державної служби геології та надр. Ще одне ймовірне призначення – міністр енергетики замість нещодавно звільненої віцепрем'єр-міністерки з питань палива та енергетики Ольги Буславець. Головний кандидат – колишній голова Нафтогазу Юрій Вітренко. Попри визнання його фаховості, чи набереться голосів у сесійній залі – наразі невідомо.



Юрій Вітренко / Фото Liga.net

Неоднозначні претенденти

Іншим проблемним призначенням може стати посада міністра освіти й науки. Претендент – чинний виконувач обов'язків Сергій Шкарлет. Мовляв, за законом, не може залишатися виконувачем обов'язків, тож ще раз спробують протягти його вже на повноцінне міністерське крісло. Але питань до нього вистачає і у суспільства, і у депутатів.

Є велика частина людей, які розуміють, що ця кандидатура є неприйнятною. Є частина, яка вважає, що це хороша кандидатура, тому що його підтримують ректори, які обіцяють голоси студентів на виборах. Така позиція теж існує. І є ті, які не визначились,

– відзначила нардепка фракції "Голос" Інна Совсун.

Більш однозначною виглядає кандидатура Романа Лещенка, очільника Держгеокадастру, на посаду міністра аграрної політики. Але міністерство тільки мають створити знову. Адже інституцію ліквідували восени 2019 року, а функції передали Міністерству економічного розвитку та торгівлі України.



Роман Лещенко / Фото AgroPolit

У Держбюджеті-2021 не закладено коштів на таке міністерство. Крім того, такі перестановки, рокірування й часом неочікувані ротації викликають неабияке обговорення нардепів. Адже останні місяці очікували зовсім інших звільнень з міністерських крісел.

Винести питання щодо нових призначень обіцяють вже цього тижня.