Через численні повідомлення про суддів, спійманих на хабарі чи п'яними за кермом, важко повірити, що в Україні залишились гідні представники цієї професії. Однак у нашій державі таки є судді, які чесно виконують свій обов'язок.

У 2018 році звання "Честь року" отримав голова Бахмацького райсуду Чернігівської області Павло Пархоменко. Він протягом багатьох років займається захистом прав та інтересів дітей, які потрапляють до суду. У 2019 році нагороду надали судді Октябрського райсуду Полтави Ларисі Гольник за антикорупційну діяльність та об'єктивний розгляд справ. Хто заслуговує на звання "Честь року" 2020 – у відеоблозі "Честь і не честь" на 24 каналі.

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Суддів, які заслуговують на таке звання, як і протягом попередніх років, представники Фундації DEJURE довірили обирати українцям. Наприкінці грудня протягом тижня кожен міг віддати свій голос за 1 суддю за допомогою онлайн голосування. У 2020 році Фундація отримала понад тисячу голосів, які ретельно перевірили на автентичність.

3 місце – Володимир Павлов

У голосуванні 3 місце посів суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Володимир Павлов. Він захистив право хлопця з Прилук на навчання за кордоном.



Володимир Павлов / Скриншот з відео

Річ у тім, що юнак, який вступив до навчального закладу в Польщі, зателефонував до батька та просив дати йому дозвіл на виїзд за кордон. Проте, той відмовив і просив йому більше не дзвонити. Батьки давно були розлучені, а стосунки між чоловіком та сином не склалися. Однак дозвіл батька був обов'язковим для такої поїздки.

Формальна вимога законодавства могла перешкодити йому здобути якісну вищу освіту. Тож, хлопець не знайшов іншого виходу, окрім звернення до суду. Він просив позбавити тата батьківських прав.

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Суддя дав сторонам можливість поговорити віч-на-віч та помиритись. Втім, це не дало результатів. Чоловік й надалі ставився відчужено до свого сина та забороняв йому поїхати за кордон виключно з особистих інтересів. Він боявся, що доведеться платити гроші за навчання сина. У результаті суддя Павлов задовольнив позов хлопця, чим допоміг йому отримати якісну освіту.

2 місце – Євгеній Сидоров

Відповідно до результатів голосування, 2 місце отримав суддя Шевченківського районного суду міста Києва Євгеній Сидоров. Суддя не дозволив закрити кримінальну справу щодо погроз Андрія Портнова прокуророві Олександру Божкові.

Портнов, який був ексзаступником голови адміністрації Віктора Януковича та курував судову владу, останнім часом виграв чимало судових процесів. Активісти та журналісти-розслідувачі пов'язують це з ймовірним впливом політика на чиновників та суддів. Однак суддя Сидоров розглянув справу об'єктивно.



Євгеній Сидоров / Фото sud.ua

Заслухавши аргументи обох сторін, суддя вирішив, що слідчий СБУ не провів усіх необхідних розшукових дій та не дослідив обставини, щоб розслідувати можливий злочин. Це свідчить про грубе порушення вимог процесуального закону та передчасність закриття кримінального провадження.

Суддя Сидоров зобов'язав слідчих відновити розслідування щодо погроз прокурору Божку та провести його об'єктивно.

1 місце й звання "Честь року" – Олександр Дробинський

На думку українців, 1 місце та звання "Честь року" заслуговує суддя Вознесенського суду Миколаївської області Олександр Дробинський. У 2019 році він не дав посадити чоловіка на 7 років до в'язниці за вирощування марихуани з лікувальною метою.

Дослідження останніх років доводять, що речовини, які містить марихуана, лікують десятки хвороб та полегшують біль у хворих на рак. Через це для медичних цілей канабіс легалізували в 30 штатах Америки, Канаді, Австралії, Польщі та Данії. Втім, в Україні за вживання чи носіння лікувальної марихуани досі можна потрапити до в'язниці.

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На щастя, Віталію Румянцеву вдалось уникнути ув'язнення. Чоловік має інвалідність першої групи. Йому складно говорити й ходити. Вже кілька років його мучить біль у суглобах. Натрапивши в інтернеті на статтю про лікування марихуаною, він спробував покурити дикорослу коноплю з власної ділянки і йому стало легше.

Зрозумівши, що куріння марихуани покращує не лише його фізичний стан, а й допомагає не впасти в депресію, Румянцев вирішив спробувати виростити сортові коноплі. Він купив 8 насінин і посадив їх у відра на ділянці біля свого будинку. Однак зібрати врожай не встиг – сусід повідомив у поліцію.

У суді адвокат Румянцева заявляв, що правоохоронці сфабрикували докази – докинули чоловікові дикорослу коноплю. У результаті 8 кущів, які він вирощував, перетворилися на 18.

Румянцев пішов на адміністративне правопорушення щоб полегшити свої страждання, а натомість його звинувачували у злочині. Оскільки раніше він мав судимість, то про звільнення від відповідальності не мовилося б. Судді в будь-якій схожій справі могли сприйняти його як наркомана і відправили б до в'язниці.

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Втім, суддя Дробинський уважно дослідив докази та встановив, що вину чоловіка не довели. Він визнав докази неприпустимими, а факт вирощування саме 18 кущів – не доведеним. У результаті, суддя повністю виправдав Віталія Румянцева.



Олександр Дробинський / Скриншот з відео

Можна по-різному ставитись до вживання марихуани та інших легких наркотиків, підтримувати чи зневажати людей, які їх вживають. Однак не можна дозволяти ув'язнювати важкохворих, які намагаються полегшити свої страждання.

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Є надія, що вчинки суддів-переможців мотивуватимуть інших служителів Феміди перебувати на стороні добра. Наступного року хотілося б розповісти про ще більшу кількість суддів, які є прикладом принциповості, непідкупності та професійності.