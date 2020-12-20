Давно ми не говорили про вже 7 рік "суперефективного" міністра МВС Арсена Авакова. А новин про його успіхи в мене з головою.

Почнемо з відео, на якому догорає авто одного з детективів НАБУ. Його Skoda Octavia 2012 року випуску згоріла вщент, повідомляє 24 канал. До речі, це було його перше в житті авто.

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До речі, це було його перше в житті авто.



Авто детектива НАБУ горіло / Фото ДСНС Львівщини

До чого тут Аваков

А тепер про Авакова. Це один з детективів, який догнав його сина за розкрадання 14 мільйонів на закупці рюкзаків (для потреб бійців АТО). Щоправда, пізніше тато-міністр свого сина "відмазав".

В протистоянні з продажними прокурорами, руками яких це було зроблено, я отримав хімічні опіки обох очей. А на тому ж протесті Авакова разом з купленими бабусями захищав сьогоднішній депутат ОПЗЖ Ілля Кива.

А ще 65-річній експертці, яка встановила збитки в тій же справі рюкзаків, поліція Авакова підкинула наркотики і організувала проти неї кілька кримінальних проваджень.

Аваківські чорти на кілька років викинули жінку з професії. Це при тому, що вона одна з кращих товарознавчих експерток в Україні.

Нам вдалося добитися справедливості і вона повернулася до служіння країні.

А ще кримінальну справу поліція організувала проти слідчого судді, який давав детективам дозволи у справі "рюкзаків Авакова".

Крім того, одного з найкращих слідчих суддів країни збили з усіх можливих конкурсів, зокрема й в антикорупційний суд.

Для розуміння – це суддя, якому за його принциповість у вікно квартири кинули гранату. В цей час його честь з родиною були вдома і Божим чудом не загинула.

Всі ці люди – достойні професіонали, які знають ціну гідності, зіграли визначальну роль у справі рюкзаків Авакова. І кожен з них, я переконаний, саме за це і постраждав. Така історія.

Однак почекайте, це далеко не все, що у мене для вас сьогодні є про Авакова. Цього тижня маємо прорив в одній з найголовніших корупційних справ сучасної України.

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Бум! НАБУ добилося експертизи, відсутність якої рятувала Коломойського від підозри по Приватбанку. Нагадаю, що майже рік експертизу блокував голова СБУ Баканов.

Однак Солом'янський суд за клопотанням слідчого поліції Авакова вирішив вилучити у НАБУ цю експертизу. Тобто, як тільки НАБУ наздогнало Коломойського, Аваков вирішив допомогти старому другу.



Підлеглим міністра МВС, схоже, не вперше знищувати докази. Згадаймо хоча б Бахматюка з його VAB банком, 100 томів у справі якого поліція "втопила" у підвалі стороннього підприємства.

Передаю вітання людям, які переконують в патріотичності Авакова і його відданості Україні. Баблу він відданий, а не країні.

Це добре видно у цій справі Коломойського, де Аваков захищає відвертого ворога України, який прямо закликає відкинути Західну допомогу і продатися Росії.

Справа про підпал будинку Шабуніна

До речі, оскільки Аваков так не спромігся знайти навіть виконавців підпалу мого будинку, все більше переконуюся, що без захисту ним Коломойського тут не обійшлося.

Довідка. Будинок Віталія Шабуніна підпалили 23 липня невідомі. На щастя, не постраждав ніхто, однак будівля згоріла вщент.

І поки Аваков молодший насолоджується елітною квартирою на 375 квадратних метрів ціною в мільйон доларів, моя родина з 6 людей злягла з COVID-19 в однокімнатці.

Не те, що мені, чи будь-якій притомній людині потрібна квартира за мільйон доларів. Я про інше. Дім мені спалити зокрема через те, що Аваков старший не спромігся покарати замовників жодного нападу на активістів. Жодного з сотень нападів за 7 років.

І добре, що дім з Божою і громади поміччю навесні, хоч і в борг, але відбудую.

Напади на одеських активістів

На одеську активістку Світлану Підпалу нападали не 1 раз. Якраз на днях поліція Авакова закрила справу по замовникам цього злочину. Нікого не покарано.



Світлана Підпала / Фото РБК-Україна

Саме з нападу на цю пані розпочалася серія замовного терору проти активістів в Одесі.

Довідка. В 2017 році на Підпалу, яка бореться з незаконними забудовами, напали прямо біля її будинку, залили обличчя газовим балончиком та побили.

За словами пані Світлани, вона надавала правоохоронцям список людей, яких підозрює в нападі. Але поліція Авакова їх навіть не допитала. За 3 роки на активістку нападали тричі, однак ситуація з розслідуванням інших справ – аналогічна.

Після першого нападу на Підпалу жертвами побиття, спалення автівок, спроб убивств стали інші одесити:

Віталій Устименко;

Олег Михайлик;

Аліна Радченко;

Сергій Стерненко;

Михайло Кузаконь;

Гріг Козьма.

Знаєте, що всі ці роки "робила" поліція Авакова? Соплі жувала! Замовників та організаторів жодного, наголошу, жодного з нападів не покарано. Нагадаю, що Арсен Аваков вже сьомий рік "супер-пупер" реформує Нацполіцію.

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Саме тому кожна провалена чи продана поліцією справа – його особиста відповідальність. Кожен випадок знущання, а подекуди й зґвалтування громадян у відділках – теж його персональна відповідальність. Його та народних депутатів, які далі тримають його на посаді міністра МВС.

Мабуть, тому і тримають, що захищати олігархів та інших покидьків у Авакова виходить значно краще, ніж звичайних громадян.