"Кофе идешь пить": як відреагували соцмережі на санкції США проти Коломойського

США застосували санкції проти олігарха Ігоря Коломойського та його сім'ї, заборонивши їм в'їзд. Українці в соцмережах переважно зраділи таким новинам та зауважили, що кави зі Starbucks для олігарха не буде.

Найяскравіші реакції політиків та соцмереж про санкції проти Коломойського для вас зібрав 24 канал.

Важливо Заборонили в'їзд: США ввели санкції проти Коломойського та його сім'ї

"Слуга народу"

У "Слузі народу", як пише Інтерфакс – Україна, переконані, що розслідування справ, пов'язаних з Коломойським триватиме в Україні незалежно від санкцій США.

Глава партії Олександр Корнієнко зауважив, що США фактично показали, що "не хочуть бачити Коломойського і членів його сім'ї та пов'язаних осіб в своїй країні", тобто дали зрозуміти, що з олігархом краще не мати справи.

Корнієнко запевняє, що деолігархізація для президента Володимира Зеленського – не порожнє слово, тому будь-який мільярдер повинен розуміти, що тепер він живе за загальним для всіх законодавством.

"Голос"

Партія "Голос" підтримала запровадження санкцій. Зауважили, що така ініціатива доводить: українську корупцію карають швидше за кордоном, ніж в Україні.

Політики закликали правоохоронні органи звернути увагу на санкції та не гальмувати кримінальні справи.

Центр протидії корупції

У ЦПК пожартували, що сьогодні в ефірі замість РНБО Держдеп США. Зауважили, що Коломойський – перший український олігарх, якому "випала честь" потрапити під санкції США.



Коломойському заборонили в'їзд до США / Фото ЦПК

Олексій Гончарук

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук зауважив, що санкції – важливий крок, але це тільки початок.

Санкції США — це чорна мітка для Коломойського та його оточення. Впевнений, що сьогодні соратники олігарха замисляться над своїм політичним майбутнім,

– написав політик.

Він додав, що українська влада має активізувати розслідування та переслідування усіх топкорупціонерів, адже саме через корупціонерів Україна не може стати конкурентоспроможною державою.

Юрій Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що американці зрозуміли для себе головне: Коломойського в Києві ніхто не контролює і обмежити його вплив не може, тому вирішувати проблему треба в Вашингтоні.

Не думаю, що нас чекають глобальні зміни, не думаю, що українська влада посміє проводити зачистку Коломойського. Банкова продовжує жити по "понятійкам", і тому Коломойський залишається опорою влади, від якого влада як і раніше залежна,

– стверджує Бутусов.

Крім того, журналіст додав, що головний виграш Коломойського – перемога на виборах близького до нього кандидата Володимира Зеленського, – стала початком кінця для олігарха.

Інші реакції суспільства

Юрист Богодар Ковалів написав, що Штати офіційно визнали Коломойського корупціонером. Чоловік запитав, як настрій на Банковій.

Журналіст Андрій Дрозда зауважив, що тепер Коломойський не вип'є смачнішої кави у Starbucks на Мангеттені.

Журналіст Сергій Руденко запитав, що тепер буде з усіма проєктами Коломойського в Україні та чи піде тепер "95 квартал" із "плюсів"?



Кави зі Starbucks для Коломойського не буде / Фото з фейсбуку Олександра Прохоренка

До речі, в мережі жартують, що, оскільки США заборонили в'їзд Коломойському, тепер і президенту Джо Байдену заборонять приїздити на Дніпропетровщину.