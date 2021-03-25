Ми готові забезпечити прозору експлуатацію, – глава "Нафтогазу" про "трубу Медведчука"

НАК "Нафтогаз України" готовий забезпечити експлуатацію ділянки нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Андрій Коболєв зазначив, що для цього необхідне рішення Агентства з розшуку та менеджменту активів. Про це він повідомив в ефірі "5 каналу".

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Чекаємо рішення АРМА про подальше використання нафтопродуктопроводу. Ми, як група, готові забезпечити прозору та ефективну експлуатацію,

– сказав глава "Нафтогазу".

Андрій Коболєв зазначив, що об'єкт непростий та вимагає посиленої уваги правоохоронців, яка убезпечить від нелегального імпорту (контрабанди).

Глава "Нафтогазу" також додав, що обслуговування трубопроводу недешеве, але він себе окуповує. Якщо працюватиме, то компенсовуватиме вартість свого обслуговування, зберігання, експлуатації та охорони.

Нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок": що відомо

Нафтопродуктопровід збудували у часи СРСР. Після проголошення незалежності України у 1991 році він мав перейти у власність держави.

У 2017 році Господарський суд Рівненщини ухвалив неправомірне рішення, яким визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу за Прикарпатзахідтрансом.

Засновником підприємства є швейцарська компанія "Інтернешнл Трейдінг Партнерс АГ". Її кінцевим власником є Анатолій Шефер. Його пов'язують із Медведчуком.

Територією України проходить 1 433 кілометри нафтопродуктопроводу.