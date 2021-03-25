НАК "Нафтогаз України" готовий забезпечити експлуатацію ділянки нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Андрій Коболєв зазначив, що для цього необхідне рішення Агентства з розшуку та менеджменту активів. Про це він повідомив в ефірі "5 каналу".

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Чекаємо рішення АРМА про подальше використання нафтопродуктопроводу. Ми, як група, готові забезпечити прозору та ефективну експлуатацію,

– сказав глава "Нафтогазу".

Андрій Коболєв зазначив, що об'єкт непростий та вимагає посиленої уваги правоохоронців, яка убезпечить від нелегального імпорту (контрабанди).

Глава "Нафтогазу" також додав, що обслуговування трубопроводу недешеве, але він себе окуповує. Якщо працюватиме, то компенсовуватиме вартість свого обслуговування, зберігання, експлуатації та охорони.

Зверніть увагу! Рада нацбезпеки 19 лютого доручила повернути у державну власність нафтопродуктопровід Самара – Західний напрямок, який присвоїло оточення Віктора Медведчука.

Нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок": що відомо