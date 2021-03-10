Влада Буковини працює на Київ, – інфекціоністка про ситуацію з COVID-19 в Чернівцях

Джерело:24 канал
На Буковині зафіксували черговий спалах захворюваності на коронавірус. З кінця лютого в області посилили карантинні обмеження.
Зокрема ситуація у Чернівцях залишається складною, дуже багато госпіталізацій важких пацієнтів. Про це розповіла лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко.
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За її словами, в одному корпусі (з чотирьох) – 126 людей. Тому лікар змушений залишатись на добу. Наразі в області не видно зрушень щодо зменшення госпіталізації пацієнтів.
Зокрема, як зауважила лікарка, упродовж року влада Буковини ухвалювала недолугі рішення: "Тут завжди вибірковий карантин. Це така дивна ситуація: одним забороняють, іншим дозволяють".
Влада на Буковині працює більше на звіти, на Київ. Чим кращий звіт – тим більше їх похвалять. Вони не розуміють те, що відбувається всередині наших відділень,
– зазначила Кобевко.
Вона зауважила, що жоден з керівників (ні губернатор, ні мер) не можуть ухвалити правильне рішення, дивлячись людям в очі. Чиновники, як сказала інфекціоністка, виходять на мітинги до людей і говорять їм те, що хочуть чути протестувальники.
"Є положення про закриття непродовольчих ринків, але мер дає дозвіл. Бідні люди, яким глава міста ніби дозволив, хочуть працювати і заробляти якусь копійку. Але коли вони прийдуть на роботу – їх можуть оштрафувати", – також сказала Кобевко.
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Лікарка додала, що така ситуація "підриває" довіру до всієї інформації, яку подають чиновники. Тому люди і ігнорують інформацію про вакцинацію та локдаун.