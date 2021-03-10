Влада Буковини працює на Київ, – інфекціоністка про ситуацію з COVID-19 в Чернівцях

На Буковині зафіксували черговий спалах захворюваності на коронавірус. З кінця лютого в області посилили карантинні обмеження.

Зокрема ситуація у Чернівцях залишається складною, дуже багато госпіталізацій важких пацієнтів. Про це розповіла лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко.

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За її словами, в одному корпусі (з чотирьох) – 126 людей. Тому лікар змушений залишатись на добу. Наразі в області не видно зрушень щодо зменшення госпіталізації пацієнтів.

Недолугі рішення буковинської влади

Зокрема, як зауважила лікарка, упродовж року влада Буковини ухвалювала недолугі рішення: "Тут завжди вибірковий карантин. Це така дивна ситуація: одним забороняють, іншим дозволяють".

Влада на Буковині працює більше на звіти, на Київ. Чим кращий звіт – тим більше їх похвалять. Вони не розуміють те, що відбувається всередині наших відділень,

– зазначила Кобевко.

Вона зауважила, що жоден з керівників (ні губернатор, ні мер) не можуть ухвалити правильне рішення, дивлячись людям в очі. Чиновники, як сказала інфекціоністка, виходять на мітинги до людей і говорять їм те, що хочуть чути протестувальники.

Мер дає дозвіл, попри заборону роботи ринків

"Є положення про закриття непродовольчих ринків, але мер дає дозвіл. Бідні люди, яким глава міста ніби дозволив, хочуть працювати і заробляти якусь копійку. Але коли вони прийдуть на роботу – їх можуть оштрафувати", – також сказала Кобевко.

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Лікарка додала, що така ситуація "підриває" довіру до всієї інформації, яку подають чиновники. Тому люди і ігнорують інформацію про вакцинацію та локдаун.

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