Голова фракції "Голос" Кіра Рудик заявила, що періодично Офіс Президента та "Слуга народу" говорять з нею про ймовірну коаліцію. Після цієї заяви у політиці почались гучні обговорення.

Епопея довкола коаліції

Сама Рудик коментувати свої висловлювання відмовилася. Втім, раніше говорила, що останні кроки президента Володимира Зеленського збурили в її фракції "великі сподівання". Мовиться про санкції та блокування російських телеканалів.

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"Голос" підтримує дії президента і вважає, що кроки системними, проукраїнськими, державними.

► Позиція "Слуги народу"

Водночас у фракції "Слуга народу" ймовірність коаліції спростували.

Ніяких офіційних переговорів про коаліцію немає, але є нормальна робота щодо підтримки тих чи інших законів,

– сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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► Позиція "Голосу"

Водночас народні депутати з "Голосу" запевнили, що ніяких пропозицій заходити в коаліцію від монобільшості не отримували.

Парламентарка Інна Совсун сказала, що об'єднуватися з "Слугами народу" зможуть лише за умови, якщо це не буде порушувати цінностей та принципів партії.

На сьогодні ключову проблемку, яку ми бачимо в партії "Слуга народу" і президента – це є політика щодо Донбасу і Криму,

– сказала нардепка.

"Ми не вважаємо, що вона є правильною і переконливою. Позиція влади щодо Донбасу та Росії – це те, що унеможливлює на даному етапі будь-які домовленості щодо коаліції", – зауважила Совсун.

До чого тут Тимошенко

Не так давно до створення нової коаліції зі "слугами" була готова Юлія Тимошенко. Після виключення Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу" саме вона озвучила свою готовність створити союз зі "слугами". Тоді Давид Арахамія відповів: "Все може бути".

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Коаліція можлива лише неофіційна, – Фесенко

Політолог Володимир Фесенко зауважив, що якщо й буде утворена коаліція, то вона, найімовірніше, буде неофіційна. Річ у тім, що нині немає потреби "Слугам народу" об'єднуватись з іншими фракціями.

Думаю, що переговори якщо і тривали, то не про коаліцію, а про неофіційну коаліцію з деяких питань,

– зазначив він.

За його словами, фракції зможуть об'єднатися лише у тому разі, якщо з монобільшості вийде приблизно 20 членів, а це можуть зробити тільки мажоритарники.