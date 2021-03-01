Кнопкодавство відійде у вічність: чи з'являться у Раді чотирирукі депутати

У Верховній Раді 2 березня планується історичний день – депутати нарешті не зможуть кнопкодавити. Під куполом запрацює сенсорна кнопка, яка унеможливить голосування за себе та колегу одночасно. У такий спосіб у депутатів відберуть усі спокуси кнопкодавства.

Про це сказала ведуча Тетяна Кругова. Вона додала, що депутати мали змогу без проблем кнопкодавити 30 років.

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"Спокуси приберуть і вони зможуть нарешті думати про країну, а не про те, за яку колону сховатися, щоб натиснути кнопку за колегу", – сказала Кругова.

Сенсорна кнопка працюватиме просто. Щоб проголосувати потрібно буде залучити обидві руки. Однією депутати натискатимуть "за", "проти" чи "утримався". Водночас другу руку потрібно тримати на сенсорній кнопці до самого кінця голосування. Якщо відпустити – голос не зарахується.

Тепер, щоб кнопкодавити, потрібно мати, як мінімум, 4 руки, а таких депутатів у нас поки немає. Однак хтозна, що можуть вигадати винахідливі обранці, якщо сильно припече або ж олігарх наполегливо попросить,

– зауважила Кругова.

Заборонили не лише кнопкодавство

Сенсорна кнопка є допомогою не лише у боротьбі з кнопкодавством. "Сидіти в телефоні чи займатися рукоблудством під час голосування теж не вийде, бо руки будуть зайняті кнопками. Це ще й дисципліна для наших народних обранців, тому я "за" сенсорну кнопку двома руками", – запевнила ведуча 24 каналу.

Система однозначно класна, корисна, прогресивна і вже готова до роботи. Завтра зранку депутати будуть тестувати її і тренуватися голосувати обома руками,

– додала Кругова.

Не кнопкою єдиною

У парламенті також встановлять додаткові камери відеонагляду. Вони охоплять всю залу під куполом і сховатися від них буде неможливо.

"Думаю, від таких нововведень деякі депутати просто перестануть ходити на роботу. Бо тепер кожен крок – як на долоні. Переписуватися з коханками не вийде, чухати цікаві місця теж, взагалі втратять сенс йти в депутати, а це вже буде природний відбір", – наголосила Кругова.

Рекордсмен кнопкодавства

Хоч кнопкодавили депутати аж 30 років, офіційно повідомили про підозру тільки одному. Ним став член депутатської групи "Довіра" Владислав Поляк. За законом йому загрожує штраф від 51 до 85 тисяч гривень.

За словами Кругової, у Раді є абсолютний рекордсмен з кнопкодавства – Антон Яценко. Загалом він голосував за колег 130 разів, це підрахували експерти руху ЧЕСНО.

За один раз він міг натиснути по 5 – 6 кнопок. Ба більше, розміщені вони були в різних місцях під куполом, тому депутату доводилося бігати по залі туди-сюди, щоб встигнути проголосувати за всіх,

– розповіла ведуча.

"До речі, це саме той депутат, який напарив країні свої так звані "майданчики" і роками "рубав бабло" за нібито оцінку нерухомості. Відзавтра кнопкодавство йде у вічність. Шкода, що Україні знадобилося аж 30 років, щоб його подолати", – підсумувала Кругова.